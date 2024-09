O IBM Envizi ESG Suite está ajudando a Downer a alcançar suas metas de sustentabilidade, um relatório de cada vez.

“Os sistemas simplificados de provisão e emissão de relatórios nos poupam muito esforço”, observa Brogden. “Provavelmente, leva cerca de metade do tempo para concluir o local e a coleta de dados necessários para nossos relatórios mensais do que com o Excel. Antes, precisávamos de alguns dias para a entrada de dados, bem como de mais alguns para reunir os registros, padronizar os dados e personalizar os relatórios para as diferentes áreas de negócios. Com o Envizi, basta apertar um botão”.

Além disso, esse relatório simplificado se traduz diretamente em esforços de sustentabilidade mais eficientes e mais produtivos. “Isso realmente ajuda a entender as anomalias em nossos dados”, acrescenta Brogden. “Ele nos fornece um diagnóstico da integridade geral dos dados e se há alguma lacuna ou estranheza que possa ter surgido de um erro de relatório. Podemos comparar os números atuais com o histórico de auditoria e descobrir mais facilmente o que está acontecendo. No total, observamos um aumento na credibilidade dos nossos dados de sustentabilidade”.

Os registros mais precisos também ajudam na conformidade normativa em torno dos esforços de relatórios anuais e das auditorias correspondentes, especialmente durante os períodos de transição. “Se um auditor nos perguntar por que houve um aumento de GEE em um dos nossos locais”, explica Brogden, “podemos examinar nossos registros no sistema e isolar de forma rápida e transparente a causa raiz dessa mudança”.

Ele continua, acrescentando: “Nossa próxima fronteira são os relatórios de emissões de Escopo 3. Isso abrirá oportunidades interessantes para conectar os dados que temos no Envizi com os dados que estamos coletando no nível operacional de divisões que fornecem resultados de descarbonização—como nossa divisão ferroviária”.

Melhor ainda, todos esses esforços não passam despercebidos. Como acrescenta Bridge: “No ajuda a conquistar trabalhos. Agora descobrimos que, se você não tem as credenciais ESG e não está concentrado na descarbonização, está ficando mais difícil se envolver com os clientes. Acho que a sustentabilidade é um dos três principais temas de vitória para nós na Downer, e isso nos dá um lugar à mesa, particularmente com nossos clientes governamentais com os quais trabalhamos com frequência”.