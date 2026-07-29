IBM DataPower Interact Gateway

Combine o AI Gateway com o Interact Gateway para obter visibilidade em tempo real sobre as interações de IA e de APIs por meio de análises integradas. Entenda os padrões de uso, acompanhe o comportamento e otimize o desempenho com limitação de taxa baseada em tokens, cache de respostas e políticas de tráfego; assim, você evita estouros de custo inesperados à medida que a IA ganha escala.