Proteja, governe e observe as interações de IA sem reconstruir sua arquitetura
Coloque as interações de IA sob controle
A IA está entrando em produção mais rápido do que os controles corporativos conseguem acompanhar. O IBM DataPower Interact Gateway traz as interações de IA de volta ao controle, governando como agentes, modelos e ferramentas interagem com APIs e sistemas corporativos em tempo de execução.
Mediar e governar a camada de interação de IA
Estenda o painel de controle de APIs e integrações que sua empresa já usa para governar, proteger e observar de forma integrada as interações de IA em ferramentas, agentes e múltiplos provedores de modelos, sem adicionar stacks de IA paralelas, reutilizando aquilo em que sua empresa já confia.
Converta APIs, eventos e integrações existentes em ferramentas prontas para IA com as quais os agentes podem descobrir e invocar recursos corporativos com segurança, usando interações A2A em evolução e o MCP Composers & Enhancer. Reutilize APIs de terceiros, incluindo Kong e Apigee, sem reconstruir serviços nem criar novos endpoints.
Desenvolvido com base no framework DataPower Nano Gateway, o Interact Gateway ajuda a mediar e governar o tráfego de LLM e MCP em tempo real, sem depender de gateways centralizados. O DataPower Nano Gateway oferece a arquitetura ultraleve e nativa do Kubernetes que proporciona uma alta taxa de transferência e desempenho de baixa latência.
Combine o AI Gateway com o Interact Gateway para obter visibilidade em tempo real sobre as interações de IA e de APIs por meio de análises integradas. Entenda os padrões de uso, acompanhe o comportamento e otimize o desempenho com limitação de taxa baseada em tokens, cache de respostas e políticas de tráfego; assim, você evita estouros de custo inesperados à medida que a IA ganha escala.
Reúna as ferramentas prontas para IA em um marketplace legível por humanos e em um catálogo pesquisável, para que as equipes possam descobrir, gerenciar e governar ativos no Interact Gateway e em outros ambientes a partir de um único lugar.
Estender a governança de APIs às interações de IA
Conecte agentes, modelos e ferramentas a APIs e sistemas corporativos por meio de um único painel governado. Incorpore a IA mais rapidamente aos fluxos de trabalho reais do negócio, com controle consistente em tempo de execução, mais visibilidade sobre o uso e o comportamento, e menos trabalho de integração personalizada.
Transforme APIs, eventos e fluxos de trabalho em ferramentas prontas para IA que os agentes podem descobrir e invocar com segurança. Estenda os painéis de controle de APIs e integrações existentes para governar, proteger e observar as interações de IA em um único lugar. Reutilize aquilo em que você já confia, em vez de criar novos endpoints.
Preços flexíveis baseados no consumo
Preços baseados no uso para alinhar o custo ao uso. Descontos por volume estão disponíveis à medida que o consumo cresce.
Escolha uma oferta de software dedicada para governar as interações de IA corporativas em todo o seu ambiente.Os preços baseados no consumo se alinham ao volume de interação com a IA. Melhor opção para desenvolvimento flexível e controle em escala corporativa.
Disponível como complemento para a configuração existente do IBM webMethods Hybrid Integration SaaS. Desenvolvido para cenários de integração híbrida habilitados para IA.
Disponível como complemento para as ofertas do API Connect SaaS. Ideal para clientes que estão ampliando a governança de API para as interações com IA.