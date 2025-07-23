Preços

IBM webMethods Hybrid Integration

Os preços do nível Standard começam em USD 2.500 por mês

Inclui créditos flexíveis que podem ser aplicados em qualquer um de seus recursos de integração, como chamadas de API, fluxos de integração de aplicativos, integrações B2B, transferências gerenciadas de arquivos e eventos.

Os preços baseados no consumo alinham os custos com o uso real
  • Flexibilidade de licenciamento
  • Preços baseados no consumo
  • Direito de uso em todos os recursos de integração
  • Preços alinhados ao uso real

Plano de controle híbrido: uma base de integração unificada​

O IBM webMethods Hybrid Integration se concentra em um plano de controle híbrido que consolida tempos de execução de integração díspares em uma única plataforma, fornecendo:​

  • Monitoramento de ponta a ponta para visibilidade completa em todos os fluxos de trabalho de integração.​

  • Gerenciamento federado de APIs para unificar a governança de APIs em ambientes híbridos.​

  • Gerenciamento integrado de tempos de execução para implementação simplificada on-premises, na nuvem ou na edge.​

  • Integração de agentes de IA para incorporar automação inteligente em fluxos de trabalho.​

A IBM oferece uma ampla variedade de recursos de integração que se conectam sem dificuldades ao plano de controle híbrido.  (Veja a tabela abaixo)
    Recursos de plataforma Métricas de uso SaaS Software

     Plano de controle híbrido 

    •  Monitoramento de ponta a ponta (E2E)​
    •  Gerenciamento federado de APIs​
    •  Tempo de execução da integração​
    •  Análise de dados de uso

    Os tempos de execução SaaS registrados estão incluídos sem custo adicional​

    Contagem de tempo de execução remoto registrado

    N/D

    API Management

    Chamadas de API 

    Integração de aplicações​

    • App Connect  ​
    • webMethods Integration

    Transações de integração 

    Gerenciamento de endpoints de eventos

    Chamadas de API 

    Processamento de eventos

    Núcleos de processo virtuais 

    Event Streams 

    Núcleos de processo virtuais 

    Integração B2B do webMethods 

    Documentos B2B 

    IBM Sterling VAN 

    Volume de dados por mês 

    Transferência gerenciada de arquivos do webMethods 

    Arquivos migrados 

    *Os preços apresentados são indicativos, podem variar de acordo com o país, excluem impostos e taxas aplicáveis e estão sujeitos à disponibilidade de ofertas do produto em uma localidade. 
    Dê o próximo passo

    Promova a integração dinâmica e escalável com o IBM webMethods Hybrid Integration, impulsionado por IA e orientado por APIs para atender às demandas empresariais em evolução.

