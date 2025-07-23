Explore as opções de preços do IBM webMethods Hybrid Integration
Inclui créditos flexíveis que podem ser aplicados em qualquer um de seus recursos de integração, como chamadas de API, fluxos de integração de aplicativos, integrações B2B, transferências gerenciadas de arquivos e eventos.
Os preços baseados no consumo alinham os custos com o uso real
O IBM webMethods Hybrid Integration se concentra em um plano de controle híbrido que consolida tempos de execução de integração díspares em uma única plataforma, fornecendo:
Monitoramento de ponta a ponta para visibilidade completa em todos os fluxos de trabalho de integração.
Gerenciamento federado de APIs para unificar a governança de APIs em ambientes híbridos.
Gerenciamento integrado de tempos de execução para implementação simplificada on-premises, na nuvem ou na edge.
Integração de agentes de IA para incorporar automação inteligente em fluxos de trabalho.
A IBM oferece uma ampla variedade de recursos de integração que se conectam sem dificuldades ao plano de controle híbrido. (Veja a tabela abaixo)
Plano de controle híbrido
Os tempos de execução SaaS registrados estão incluídos sem custo adicional
Contagem de tempo de execução remoto registrado
N/D
API Management
Chamadas de API
Integração de aplicações
Transações de integração
—
Gerenciamento de endpoints de eventos
Chamadas de API
Processamento de eventos
Núcleos de processo virtuais
—
Event Streams
Núcleos de processo virtuais
—
Integração B2B do webMethods
Documentos B2B
IBM Sterling VAN
Volume de dados por mês
—
Transferência gerenciada de arquivos do webMethods
Arquivos migrados
Promova a integração dinâmica e escalável com o IBM webMethods Hybrid Integration, impulsionado por IA e orientado por APIs para atender às demandas empresariais em evolução.