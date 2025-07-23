O IBM webMethods Hybrid Integration se concentra em um plano de controle híbrido que consolida tempos de execução de integração díspares em uma única plataforma, fornecendo:​

Monitoramento de ponta a ponta para visibilidade completa em todos os fluxos de trabalho de integração.​

Gerenciamento federado de APIs para unificar a governança de APIs em ambientes híbridos.​

Gerenciamento integrado de tempos de execução para implementação simplificada on-premises, na nuvem ou na edge.​

Integração de agentes de IA para incorporar automação inteligente em fluxos de trabalho.​

A IBM oferece uma ampla variedade de recursos de integração que se conectam sem dificuldades ao plano de controle híbrido. (Veja a tabela abaixo)