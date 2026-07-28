IBM DataPower Interact Gateway

Assista a uma demonstração ao vivo com um especialista e veja como o IBM DataPower Interact Gateway ajuda as empresas a trazer governança, segurança e visibilidade para as interações de IA.
  • Governe as interações de IA em ambientes híbridos
  • Acesso seguro entre agentes de IA, APIs e sistemas empresariais
  • Monitore a atividade da IA e o comportamento em tempo de execução
  • Amplie a adoção da IA com controle e segurança prontos para o ambiente corporativo

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