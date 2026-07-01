Apresentamos o IBM DataPower Interact Gateway: governança das interações de IA no ponto em que ela encontra a empresa

Governe, proteja e monitore as interações de IA entre agentes, modelos e ferramentas.
À medida que as empresas escalam a IA, o sucesso depende de mais do que o acesso a modelos; exige contexto corporativo confiável, interações governadas e conectividade segura entre APIs, aplicações e dados.
Com base no portfólio IBM Integration com que os clientes já contam para conectar e governar sua empresa híbrida, a IBM está estendendo essa base confiável à era da IA com o IBM DataPower Interact Gateway. Como gateway de governança e mediação de IA da IBM, ele governa, protege e monitora as interações entre agentes, modelos, ferramentas e sistemas corporativos, permitindo que as organizações operacionalizem a IA com segurança sem criar novos silos nem prejudicar as arquiteturas existentes.
As organizações passaram anos construindo bases de integração confiáveis. As APIs são gerenciadas. Os fluxos de trabalho são orquestrados. As políticas são aplicadas. A disciplina de integração que levou anos para ser estabelecida é real, comprovada na prática e opera em escala. À medida que a IA entra na produção, o desafio não é apenas governar a IA; é dar a ela uma compreensão confiável e em tempo real do negócio. Essa compreensão vem de interações seguras e governadas entre APIs, aplicações, dados e fluxos de trabalho, permitindo que agentes e modelos atuem com segurança dentro dos sistemas corporativos, em vez de operarem isoladamente.
No entanto, a IA está chegando de uma forma que ignora tudo isso. Os agentes de IA interagem com os sistemas corporativos e os modelos acessam dados fora dos limites estabelecidos de segurança e conformidade. As ferramentas acionam fluxos de trabalho de negócios sem aplicação de políticas.Cada uma dessas interações acontece fora das estruturas de governança com que as organizações contam, gerando políticas fragmentadas, visibilidade limitada e custos por uso que disparam sem aviso. O resultado é um ponto cego cada vez maior exatamente onde a IA e a empresa se encontram: a camada de interação.
Não se trata de um problema de modelo ou de dados, mas um problema de interação. Ele exige uma solução criada especificamente para essa camada, e não um conjunto de silos de governança, cada um cobrindo apenas uma parte do quadro.Segundo o IBM Institute for Business Value, 65% das empresas acreditam que a IA fracassará sem uma integração melhor. A janela para estabelecer o controle está se estreitando.A Forrester prevê que o mercado de software de governança de IA crescerá a um CAGR de aproximadamente 30% até 2030, chegando a cerca de US$ 15,8 bilhões em gastos.
À medida que a adoção da IA se acelera, as organizações que não têm uma abordagem consistente para governar as interações de IA correm o risco de acumular dívida de governança a cada implementação não gerenciada.
À medida que as empresas levam a IA para produção em escala, deparam-se com um novo desafio: como governar o volume crescente de interações entre agentes de IA, modelos, APIs, dados corporativos e fluxos de trabalho de negócios.
Essa necessidade emergente deu origem a uma nova categoria que os analistas chamam de AI gateways: plataformas concebidas para fornecer a governança, a segurança, a observabilidade e o controle necessários para a adoção da IA corporativa em escala.Muitas organizações tentam, em um primeiro momento, governar as interações de IA usando API gateways existentes, plataformas de modelos ou controles específicos de aplicações. Embora essas ferramentas resolvam partes importantes do problema, muitas vezes lhes falta uma camada de governança unificada, concebida especificamente para o volume e a variedade crescentes de interações entre agentes, modelos, ferramentas, APIs e dados corporativos.O Market Guide for AI Gateways¹ da Gartner identifica os AI gateways como infraestrutura fundamental para as organizações que levam a IA de pilotos para a produção.
Essa evolução deu origem ao Interact Gateway. Em vez de introduzir mais um ponto de controle de IA isolado, a IBM estende os recursos de integração confiáveis com que os clientes já contam para governar a forma como a IA interage com os sistemas corporativos. Construído sobre a infraestrutura de API e integração existente, o Interact Gateway protege, governa e monitora as interações em qualquer modelo, qualquer framework de agentes, qualquer API e em ambientes híbridos, preservando os investimentos existentes e trazendo políticas, segurança e observabilidade de nível corporativo para a era da IA.
O resultado é uma abordagem mais prática de governança de IA, que ajuda as organizações a escalar a IA de forma responsável, ao mesmo tempo que reduz a dispersão operacional e mantém o controle sobre como a IA se relaciona com a empresa.
Habilite serviços corporativos preparados para IA
As APIs REST existentes podem ser republicadas como ferramentas MCP, tornando os recursos corporativos imediatamente detectáveis e acionáveis pelos agentes de IA sem reescrever a lógica das aplicações nem reconstruir as integrações.
Conecte a IA a um contexto empresarial confiável
As interações governadas dão à IA acesso seguro e em tempo real às APIs, aos sistemas e aos dados corporativos. Aplique proteções de segurança de forma consistente por meio de um ponto de controle unificado, incluindo autenticação, autorização e limitação de taxa. As organizações podem centralizar e governar o acesso aos modelos de IA por meio da mesma camada de governança, aplicando segurança, aplicação de políticas e observabilidade consistentes independentemente do provedor do modelo. As equipes ganham visibilidade dos padrões de interação de IA, do uso dos modelos e da atividade operacional, ajudando as organizações a manter o controle e a gerenciar os custos relacionados à IA à medida que a adoção cresce.
Aplique governança confiável em ambientes híbridos
As políticas de interação com IA são aplicadas de forma consistente em implementações locais, de nuvem privada e multinuvem, respeitando os requisitos regionais de residência de dados e as obrigações de conformidade sem restringir a governança a uma única plataforma ou limite de nuvem.
Prepare-se para a próxima geração de interações de IA
À medida que os ecossistemas de IA se tornam cada vez mais interconectados, a governança precisa ir além das interações entre humano e agente. O Interact Gateway está sendo projetado tendo em vista o futuro da comunicação entre agentes (A2A), ajudando as organizações a desenvolver ecossistemas de IA confiáveis, seguros e monitoráveis em escala.
Amplie sua base de integração confiável
O Interact Gateway se sobrepõe à infraestrutura de integração existente, em vez de substituí-la. A governança de que as equipes precisam para a IA é entregue pela mesma infraestrutura que já gerencia suas APIs e integrações.
Atualmente, agentes e modelos estão chegando fora dos caminhos de governança estabelecidos. À medida que eles acessam diretamente APIs, dados corporativos e fluxos de trabalho de negócios, as organizações enfrentam desafios crescentes de visibilidade, aplicação de políticas, segurança e gestão de custos.
O que começa como um único piloto de IA pode rapidamente crescer para milhares, ou até milhões, de interações entre APIs, fontes de dados corporativos e fluxos de trabalho de negócios. À medida que essas interações passam a influenciar cada vez mais as experiências dos clientes, as decisões operacionais e os processos geradores de receita, manter a visibilidade, a aplicação de políticas e o controle operacional torna-se bem mais difícil.
A camada de integração que levou anos para ser estabelecida agora opera com um ponto cego exatamente onde a IA encontra a empresa. O Interact Gateway preenche essa lacuna. Ele amplia a camada de integração existente para governar as interações de IA, trazendo modelos, ferramentas e agentes para o mesmo plano de gerenciamento e observabilidade das APIs e integrações, aplicando o mesmo rigor que as equipes já sabem operar.Os investimentos já feitos em integração tornam-se a base para governar as interações de IA sem reconstruir a infraestrutura nem introduzir um stack paralelo.
Para as organizações que executam produtos de integração e de IA da IBM, o Interact Gateway funciona junto com o que já está em uso, e não no lugar dele: amplia a governança existente às interações de IA sem acrescentar uma nova infraestrutura nem duplicar o que essas plataformas já fazem bem.
O Interact Gateway é a opção certa quando:
À medida que a IA passa da experimentação para a produção, as organizações precisam de uma forma confiável de conectar agentes, modelos, APIs e sistemas corporativos sem abrir mão de governança, segurança ou controle. O Interact Gateway estende a base de integração confiável com que os clientes já contam, ajudando a operacionalizar a IA com segurança em escala corporativa.
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