Apresentamos o IBM DataPower Interact Gateway: governança das interações de IA no ponto em que ela encontra a empresa

As organizações passaram anos construindo bases de integração confiáveis. As APIs são gerenciadas. Os fluxos de trabalho são orquestrados. As políticas são aplicadas. A disciplina de integração que levou anos para ser estabelecida é real, comprovada na prática e opera em escala. À medida que a IA entra na produção, o desafio não é apenas governar a IA; é dar a ela uma compreensão confiável e em tempo real do negócio. Essa compreensão vem de interações seguras e governadas entre APIs, aplicações, dados e fluxos de trabalho, permitindo que agentes e modelos atuem com segurança dentro dos sistemas corporativos, em vez de operarem isoladamente.

No entanto, a IA está chegando de uma forma que ignora tudo isso. Os agentes de IA interagem com os sistemas corporativos e os modelos acessam dados fora dos limites estabelecidos de segurança e conformidade. As ferramentas acionam fluxos de trabalho de negócios sem aplicação de políticas.Cada uma dessas interações acontece fora das estruturas de governança com que as organizações contam, gerando políticas fragmentadas, visibilidade limitada e custos por uso que disparam sem aviso. O resultado é um ponto cego cada vez maior exatamente onde a IA e a empresa se encontram: a camada de interação.

Não se trata de um problema de modelo ou de dados, mas um problema de interação. Ele exige uma solução criada especificamente para essa camada, e não um conjunto de silos de governança, cada um cobrindo apenas uma parte do quadro.Segundo o IBM Institute for Business Value, 65% das empresas acreditam que a IA fracassará sem uma integração melhor. A janela para estabelecer o controle está se estreitando.A Forrester prevê que o mercado de software de governança de IA crescerá a um CAGR de aproximadamente 30% até 2030, chegando a cerca de US$ 15,8 bilhões em gastos.

À medida que a adoção da IA se acelera, as organizações que não têm uma abordagem consistente para governar as interações de IA correm o risco de acumular dívida de governança a cada implementação não gerenciada.