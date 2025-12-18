O DataPower Nano Gateway é um gateway de última geração projetado para cargas de trabalho modernas nativas do Kubernetes. Incorporado mais perto dos aplicativos de negócios, ele oferece aos desenvolvedores controle direto sobre o tráfego de APIs, segurança e políticas em qualquer ambiente de implementação, para que possam migrar com rapidez sem depender de equipes de gateway centralizadas.