Acelere as APIs com um gateway nativo do Kubernetes ultraleve com taxa de transferência 50% maior1, 2 e segurança zero trust.
O DataPower Nano Gateway é um gateway de última geração projetado para cargas de trabalho modernas nativas do Kubernetes. Incorporado mais perto dos aplicativos de negócios, ele oferece aos desenvolvedores controle direto sobre o tráfego de APIs, segurança e políticas em qualquer ambiente de implementação, para que possam migrar com rapidez sem depender de equipes de gateway centralizadas.
Implemente gateways seguros com inicialização em menos de um segundo por meio de pipelines GitOps, ajudando os desenvolvedores a passar da criação à produção mais rápido, sem gargalos centralizados.
Execute gateways próximos a aplicativos de negócios com latência reduzida, permitindo escalabilidade precisa e menor tempo de resposta em ambientes híbridos, multinuvem e locais.
Incorpore proteção zero trust e aplicação consistente de políticas em cada microsserviço com OpenTelemetry integrado e configuração declarativa.
Elimine a dependência de gateways pesados e centralizados com tempo de execução ultraleve, nativo da nuvem, que reduz a complexidade computacional e simplifica a escalabilidade com infraestrutura como código.
Comece aos poucos com 10 milicores de CPU para ambientes leves. Aumente a capacidade para até 300 milicores para ter um desempenho robusto sem a necessidade de uma infraestrutura pesada.
Inicialização em menos de um segundo com menos de 20 MB de RAM. Ideal para implementações conteinerizadas, nativas da nuvem e em edge.
Processa até 50% mais transações por segundo do que os principais gateways, acelerando o desempenho das APIs em escala.
Inicialização em menos de um segundo com um gateway compacto e nativo do Kubernetes que se integra aos aplicativos de negócios, minimizando o tempo de execução, a latência da rede e a complexidade da infraestrutura.
Defina políticas de APIs por meio de configurações declarativas baseadas em YAML, permitindo que os desenvolvedores protejam, validem e administrem o tráfego de forma mais rápida e sistemática em ambientes híbridos e em nuvem.
Integre a proteção zero trust diretamente em cada aplicação empresarial com seu próprio gateway isolado, garantindo respostas mais rápidas, controle de tráfego mais seguro e eliminando problemas de “vizinhos barulhentos”.
As declarações da IBM relativas aos seus planos, orientações e intenções estão sujeitas a alterações ou retirada sem aviso prévio, a critério exclusivo da IBM. As informações relativas a possíveis produtos futuros destinam-se ao delineamento da direção geral dos nossos produtos e não devem ser utilizadas na tomada de uma decisão de compra. As informações mencionadas sobre possíveis produtos futuros não são um compromisso, promessa nem obrigação legal de entregar qualquer material, código ou funcionalidade. Informações sobre potenciais produtos futuros não podem ser incorporadas em nenhum contrato. O desenvolvimento, a liberação e o cronograma de quaisquer recursos ou funcionalidades futuras descritas para nossos produtos permanecem a nosso exclusivo critério.
¹Benchmarks internos da IBM – dezembro de 2025. Requisitos mínimos: CPU de 10 milicores (1% de um núcleo de CPU) e 20 MB de RAM. Para uma implementação padrão de nível de produção, recomenda-se uma CPU de 300 miliscore e 600 MB de RAM.
²50% mais transações por segundo (TPS) do que os principais gateways concorrentes.