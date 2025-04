Integração do IBM watsonx.data com o IBM® Databand

O Databand oferece um console centralizado para ver os incidentes do IBM watsonx.data e suas causas raiz, simplificando a depuração. Essa plataforma unificada permite que os usuários gerenciem o monitoramento de dados, alertas e garantia de qualidade, além de oferecer insights sobre as operações do sistema. Os usuários também podem analisar a linhagem e o impacto dos pipelines e conjuntos de dados do Spark.