Faça uma análise detalhada para compreender o que é a observabilidade de dados, por que ela é importante, como evoluiu junto com os sistemas de dados modernos e as melhores práticas para implementar um framework de observabilidade de dados.

Ao compreender a saúde da execução dos pipelines e ao emitir alertas sobre a latência dos pipelines, até verificar a qualidade dos dados e analisar as tendências dos dados, descubra as muitas capacidades da Databand.

Estudo de caso

The Weather Company

A The Weather Company se tornou uma organização que prioriza os dados. Isso significa trabalhar com dados relativos a casos de uso de ML nas previsões de publicidade, personalização e condições de saúde do cliente. Veja como uma equipe de dados melhorou suas práticas de engenharia de ML com a observabilidade dos dados.