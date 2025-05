IBM Data Gate for watsonx

Os dados transacionais são a fonte definitiva da verdade e representam o estado atual do negócio para muitas organizações. Esses dados altamente valiosos do IBM Z, combinados com outros dados de lakehouse, podem apresentar um valor preditivo exclusivo para insights de inteligência artificial (IA).

Sincronize sem dificuldades dados corporativos valiosos do IBM Z para o data lakehouse do IBM watsonx para liberar o poder dos dados transacionais do mainframe para IA utilizando os dados transacionais mais atualizados em aprendizado de máquina ou modelos de IA.