O Db2 for z/OS Data Gate (Db2 Data Gate) e o Data Gate on Cloud proporcionam uma abordagem de nuvem híbrida moderna para acesso na nuvem a dados originados do Db2 for z/OS.

Com o Db2 Data Gate, você pode sincronizar dados do Db2 for z/OS para nuvem híbrida, análise de dados e iniciativas de IA com custo e esforço reduzidos. As aplicações podem acessar uma cópia sincronizada e transacionalmente consistente dos dados do Db2 for z/OS, hospedada em um sistema separado. Isso permite uma ampla gama de plataformas de destino, incluindo nuvem pública, instalações locais e implementações em nuvem privada.

Com o Data Gate on Cloud, você pode levar dados valiosos do Db2 for z/OS da empresa para um ambiente SaaS do Db2 Warehouse para acesso direto ou acessar esses dados no watsonx.data lakehouse por meio de um conector Db2 para o Presto.