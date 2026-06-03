Otimize o desempenho, o custo e a utilização de recursos em ambientes híbridos e de multinuvem
O IBM Concert Optimize, com tecnologia IBM Turbonomic, ajuda as equipes a alinhar continuamente o uso de recursos à demanda da aplicação. Ele oferece visibilidade clara em aplicações, nuvem e contêineres, facilitando a identificação de gargalos de desempenho, ineficiências e recursos ociosos. Com decisões de otimização e automação baseada em políticas, as equipes ajudam a reduzir o esforço manual e a sobrecarga operacional desnecessária.
Alinhe os recursos de infraestrutura à demanda da aplicação para ajudar a garantir desempenho consistente. À medida que a demanda muda, o Concert Optimize pode ajustar a alocação de recursos continuamente, apoiando melhor capacidade, responsividade e eficiência.
Analise continuamente a demanda da aplicação para alinhar recursos de computação, armazenamento e rede em data centers. Dimensione corretamente as cargas de trabalho para melhorar a eficiência e a utilização. Automatize ações como posicionamento e escalabilidade para ajudar a garantir o desempenho, reduzindo ao mesmo tempo o provisionamento insuficiente e excessivo.
Redimensione automaticamente contêineres, escale clusters e aloque recursos com base na demanda em tempo real e nos objetivos de nível de serviço (SLOs). Como resultado, as equipes podem melhorar a eficiência em ambientes Kubernetes e manter o desempenho da aplicação por meio da otimização automatizada.
Monitore continuamente a demanda em ambientes de nuvem e otimize a capacidade de computação de IaaS, recursos de GPU, armazenamento, PaaS e DBaaS. Reduza o provisionamento excessivo, melhore a utilização e escolha automatizar ações como escalabilidade e estacionamento de cargas de trabalho ociosas para controlar custos.
Analise o uso de GPU, CPU e memória em todos os ambientes para posicionar, escalar e dimensionar corretamente as cargas de trabalho automaticamente, reduzindo a capacidade ociosa e evitando o provisionamento excessivo.
Use dados históricos e em tempo real para prever necessidades de recursos e planejar a capacidade em data centers e ambientes Kubernetes. Ao simular migrações para comparar opções otimizadas de lift-and-shift, as equipes podem entender o impacto em custo e capacidade antes de agir.
Identifique e estacione recursos ociosos ou subutilizados para reduzir desperdícios, melhorar a eficiência e controlar os custos de infraestrutura e nuvem. As equipes também podem suspender ou excluir recursos não utilizados para liberar capacidade e melhorar a utilização geral.