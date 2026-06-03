O IBM Concert Optimize, com tecnologia IBM Turbonomic, ajuda as equipes a alinhar continuamente o uso de recursos à demanda da aplicação. Ele oferece visibilidade clara em aplicações, nuvem e contêineres, facilitando a identificação de gargalos de desempenho, ineficiências e recursos ociosos. Com decisões de otimização e automação baseada em políticas, as equipes ajudam a reduzir o esforço manual e a sobrecarga operacional desnecessária.