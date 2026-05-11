Da otimização à autonomia: Red Hat e IBM Turbonomic em ação

As plataformas modernas não têm falta de ferramentas, mas muitas vezes têm dificuldade para operar com eficiência em escala.
A equipe de TI da Red Hat executa ambientes Red Hat OpenShift em grande escala na infraestrutura de nuvem e no local, incluindo Red Hat OpenShift Service na AWS (ROSA), proporcionando compatibilidade com cargas de trabalho de contêineres, virtualização e IA. Como muitas equipes de plataformas modernas, a Red Hat opera com um modelo GitOps rigoroso, em que os pipelines de CI/CD definem a fonte da verdade.
O desafio para a Red Hat não era apenas visibilidade. A Red Hat precisava de otimização contínua em todo o sistema em seus ambientes OpenShift sem interromper o modelo operacional GitOps existente. O Turbonomic adiciona uma camada de otimização contínua ao OpenShift, ajudando a garantir que as cargas de trabalho sejam eficientemente equilibradas em termos de desempenho e custo.
Em vez de alterar o modelo, a Red Hat e a IBM se alinharam a ele.
A Red Hat criou um operador complementar de código aberto para o OpenShift, que permite que as ações do IBM Turbonomic funcionem nos fluxos de trabalho do GitOps. Na maioria dos ambientes, as alterações de otimização são substituídas por pipelines de CI/CD, desfazendo efetivamente essas otimizações. O operador remove esse atrito, permitindo que a otimização persista sem criar desvios ou contornar a governança.
Por exemplo, quando o Turbonomic aplica uma otimização de recursos, o operador pode garantir que essas configurações atualizadas de recursos de contêineres persistam, evitando que conciliações subsequentes de CI/CD ou "fonte da verdade" as revertam.
Como resultado, a otimização trabalha com a plataforma, não contra ela.
A adequação é frequentemente compreendida, mas raramente aplicada de forma consistente. A Red Hat lidou com esse problema ao torná-lo automático.
Com o Turbonomic, a adequação de contêineres é orientada por políticas, sempre ativa e desativada por padrão. A eficiência não depende mais da ação das equipes. Ele é incorporado à plataforma e aplicado continuamente. Essa mudança representa uma alteração no modelo operacional, de ajuste manual por carga de trabalho para um recurso de plataforma centralizado e orientado por políticas aplicado de forma consistente em todos os clusters. Essa mudança se torna crítica em escala. As abordagens nativas dependem da configuração por carga de trabalho e da adoção inconsistente, enquanto o Turbonomic fornece uma camada de controle única, orientada por políticas, que padroniza a otimização em todos os clusters.
A Red Hat também está explorando como aproveitar os recursos de dimensionamento de pods horizontais do Turbonomic para dimensionar dinamicamente as réplicas compatíveis com cargas de trabalho de inferência de IA, ajudando a adequar o número de réplicas à demanda e, ao mesmo tempo, reduzindo o risco de provisionamento excessivo.
O Turbonomic também automatiza o posicionamento das cargas de trabalho. Ao alinhar continuamente a demanda de aplicações com a infraestrutura disponível, ele reduz a fragmentação e cria espaço em todos os clusters. Ao empacotar cargas de trabalho de forma mais eficiente em menos nós, a Red Hat pode suspender capacidade não utilizada, liberar recursos de computação e disponibilizar capacidade de nuvem pré-comprada, como instâncias reservadas, para outras cargas de trabalho. Essa automação melhora a estabilidade e garante que os recursos sejam usados de forma eficiente sem adicionar infraestrutura.
Não se trata de adicionar outra ferramenta; trata-se de mudar a forma como a otimização ocorre.
Antes, a otimização era manual, reativa e inconsistente entre as equipes. As alterações frequentemente eram perdidas durante a conciliação de CI/CD e as decisões de dimensionamento dependiam da configuração no nível da carga de trabalho. Agora, a otimização é automatizada, persistente e padronizada. As decisões orientadas por políticas são aplicadas continuamente em todos os ambientes, reduzindo o ajuste manual, melhorando a utilização e acelerando a resolução de restrições de recursos.
O Turbonomic agora está incorporado às operações diárias em todos os ambientes, padronizando decisões e garantindo desempenho e utilização consistentes em escala. Isso levou a uma maior utilização de clusters, à redução do provisionamento excessivo e a uma resolução mais rápida de restrições de recursos por meio de decisões automatizadas.
À medida que os ambientes Red Hat OpenShift crescem em implementações híbridas e multiclusters, manter o desempenho, a eficiência de custos e a consistência operacional fica mais difícil. A otimização contínua muda isso.
Ao estender o Red Hat OpenShift com uma camada de otimização sempre ativa, a Red Hat garante que as aplicações permaneçam alinhadas com a capacidade da infraestrutura, que as decisões sejam tomadas em todo o sistema e que as operações permaneçam consistentes em contêineres, Red Hat OpenShift Virtualization, ROSA e ambientes locais. Isso também apoia os esforços de modernização e as iniciativas de migração para a VMware. Para as equipes de plataformas, isso significa um controle de custos mais forte, maior consistência entre clusters e a capacidade de escalar operações sem aumentar a sobrecarga manual.
A abordagem da Red Hat mostra como isso é na prática: desempenho e eficiência consistentes, fornecidos automaticamente sem a necessidade de intervenção manual.
É a mudança da otimização para a autonomia.