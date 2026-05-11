Da otimização à autonomia: Red Hat e IBM Turbonomic em ação

Em vez de alterar o modelo, a Red Hat e a IBM se alinharam a ele.

A Red Hat criou um operador complementar de código aberto para o OpenShift, que permite que as ações do IBM Turbonomic funcionem nos fluxos de trabalho do GitOps. Na maioria dos ambientes, as alterações de otimização são substituídas por pipelines de CI/CD, desfazendo efetivamente essas otimizações. O operador remove esse atrito, permitindo que a otimização persista sem criar desvios ou contornar a governança.

Por exemplo, quando o Turbonomic aplica uma otimização de recursos, o operador pode garantir que essas configurações atualizadas de recursos de contêineres persistam, evitando que conciliações subsequentes de CI/CD ou "fonte da verdade" as revertam.

Como resultado, a otimização trabalha com a plataforma, não contra ela.