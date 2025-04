A equipe da Hyland aplicou o Turbonomic aos recursos de seu data center e, gradualmente, a uma parcela crescente do ambiente AWS. O impacto foi imediato. “No primeiro mês de uso do Turbonomic em nosso ambiente AWS, realizamos mais de 2.000 ações de alocação de recursos e economizamos mais de 8% do nosso gasto médio mensal”, afirma Quinto.

Segundo Quinto, essa economia rápida foi possível porque o Turbonomic vem pronto para uso: “Assim que ativamos, ele começa a coletar dados e já está pronto para agir.” O Turbonomic oferece uma visão do uso de recursos em todo o stack tecnológico e utiliza IA para fornecer recomendações de dimensionamento e alocação. A equipe então define políticas e regras, automatizando as ações de alocação de recursos de forma muito mais escalável do que era possível anteriormente.

“A quantidade de balanceamento que conseguimos fazer hoje seria impossível de realizar manualmente, considerando o número de clientes, instâncias e ambientes que gerenciamos”, diz Quinto. “Agora, em vez de as pessoas ficarem analisando os sistemas e tentando interpretar a capacidade necessária, elas provisionam o mínimo, e deixam o Turbonomic gerenciar os níveis de recurso conforme necessário, escalando para cima ou para baixo. Isso elimina os tíquetes e o ruído que antes eram constantes.”

A Hyland começou a usar o Turbonomic em 2021, aplicando-o quase exclusivamente aos recursos de data center durante cerca de dois anos, antes de estendê-lo ao ambiente AWS. No lado dos data centers, a ferramenta se tornou uma plataforma essencial para maximizar os recursos existentes e reduzir a necessidade de aquisição de novos hardwares. “Já não é mais um item opcional para os data centers, é essencial”, afirma Quinto. “E está cada vez mais próximo de se tornar essencial também no lado da AWS.”

A equipe está adotando uma abordagem por fases com a AWS. Os primeiros passos envolvem três produtos principais e utilizam o Turbonomic para obter uma compreensão clara dos níveis mínimos de recursos necessários, além de definir regras para manter esses limites automaticamente. “O desafio é a complexidade do nosso ambiente e dos dados”, diz Quinto. “Não criamos políticas ou regras para todas as variações possíveis dos nossos produtos. Fomos estratégicos ao permitir que o Turbonomic atue nas áreas onde sabemos que temos os dados certos para apoiar as decisões corretas.”

Quinto acrescenta que o Turbonomic complementa de forma valiosa os recursos de escalabilidade da AWS. “Alguns dos nossos produtos não foram desenvolvidos na AWS e não conseguem aproveitar totalmente a escalabilidade que ela oferece. O Turbonomic nos entrega exatamente o que precisamos nesse ponto.”

Protegendo a experiência do cliente

Como o controle mais rígido do uso de recursos impactou o desempenho dos serviços para os clientes?

“A base de tudo o que estamos fazendo é apoiar e melhorar a experiência dos nossos clientes”, afirma Quinto. “Estamos usando o Turbonomic para garantir que os clientes recebam a capacidade de que precisam. Quando precisam. Da forma que precisam. Adicionamos mais clientes e conseguimos apoiá-los com nossos recursos existentes, dentro de nossas metas estabelecidas.”