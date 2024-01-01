O IBM Cloud® é a nuvem mais aberta e segura para empresas, com uma plataforma híbrida de última geração, experiência em 20 setores e recursos avançados de IA. As organizações escolhem a IBM Cloud porque ele oferece uma combinação única de benefícios: a flexibilidade da tecnologia de código aberto, uma presença global e preços baixos.
E a melhor parte? Com tecnologias como Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Satellite™ e IBM Cloud Paks®, você pode usar IBM Cloud e AWS em conjunto, sem necessidade de tomada de decisão.
Há mais de 20 anos, a IBM é uma força motriz na evolução da tecnologia de código aberto. Nossa liderança neste espaço inclui projetos de sourcing como Razee e Kabanero e contribuição para projetos de código aberto como Istio, Knative e Eirini.
Ao unificar essas diferentes tecnologias, a IBM Cloud ajuda a construir e executar contêineres, aplicativos e ambientes sem servidor e evitar o bloqueio do fornecedor.
A IBM Cloud oferece uma presença global de 60 data centers em seis regiões, com 18 zonas de disponibilidade em todo o mundo. Implemente cargas de trabalho que atendam às suas necessidades de acesso local, baixa latência e segurança certificada. Aproveite a maior variedade de opções sobre onde e como seus dados e aplicativos devem ser executados.
Nossa rede global facilita o projeto e a operação de aplicativos e bancos de dados altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis.
Com soluções para telecomunicações e serviços financeiros, a IBM é a primeira a projetar ofertas de nuvem específicas do setor. Nossa solução de automação de rede IBM Cloud for Telecommunications alimentada por IA acelera a entrega de serviços 5G e de borda para reduzir custos e modernizar redes. Com a IBM Cloud for Financial Services, os bancos podem hospedar com confiança aplicativos de missão crítica na nuvem para realizar transações de negócios de forma mais rápida e eficiente.
A IBM Cloud está transformando setores com formas mais inteligentes de fazer negócios e melhorar as experiências do cliente.
Com a IBM Cloud, o preço não é uma barreira para a entrada. Oferecemos muitos serviços de nuvem gratuitamente, incluindo ferramentas para análise, contêineres, rede, armazenamento, IA/aprendizado de máquina, bancos de dados, desenvolvedores, IoT, segurança, dispositivos móveis e muito mais.
Você também pode pagar conforme o uso, com acesso ao catálogo completo da IBM Cloud que contém centenas de serviços. Pague apenas pelos serviços a faturar que usa, sem contratos ou compromissos de longo prazo.
Crie sua conta gratuitamente e receba mais de 40 produtos sempre gratuitos que nunca expiram.