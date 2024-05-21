Crie na nuvem mais aberta

Por que a IBM Cloud é diferente

O código aberto está no DNA da IBM
Do hipervisor às ferramentas de desenvolvedor, passando por blockchain e IA, o IBM Cloud™ foi desenvolvido com base na tecnologia de código aberto.

Sem dependência de fornecedor
A IBM Cloud foi desenvolvida com base em padrões abertos para oferecer flexibilidade, portabilidade e serviços de nuvem habilitados por meio de APIs abertas.

Liderança em código aberto
A IBM é especializada em operacionalizar, fortalecer, dimensionar e contribuir com o ecossistema de código aberto.
IBM é investida em nuvem aberta

Há mais de 20 anos, a IBM tem sido uma força motriz na evolução da tecnologia de código aberto, ajudando as empresas a criar, adotar e dimensionar o código aberto para atender a seus objetivos de negócios.

 15.000 commits por mês 1.000+ IBMers em projetos de código aberto Mais de 1.500 Repositórios do GitHub hospedados
IBM & open
Compromisso com o Kubernetes

A IBM Cloud - incluindo o IBM Watson® e a IBM Blockchain Platform - é executada no Kubernetes, permitindo escala maciça e diversidade de carga de trabalho. Esse investimento, em combinação com a dedicação da IBM como líder em projetos e educação da Kubernetes, é impulsionado pelo potencial de inovação que a Kubernetes pode trazer para as empresas.

Contêineres, kubernetes e chapéu vermelho

A plataforma multicloud híbrida da IBM é baseada em tecnologias abertas, como Linux e Kubernetes, que permitem que você implemente, execute e gerencie com mais segurança seus dados e aplicativos na nuvem de sua escolha — sem o risco de ficar bloqueado.

Avançando o código aberto para a empresa

A IBM demonstrou sua liderança e compromisso com a tecnologia de nuvem de código aberto ao adquirir projetos como Razee e Kabanero; e com grandes contribuições para projetos open-source como Istio, KNative e Eirini. Ao unificar essas diferentes tecnologias, a IBM Cloud ajuda a construir e executar contêineres, aplicativos e ambientes sem servidor com o mesmo conjunto de ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento.

Envolvimento aberto da comunidade
Dê o próximo passo

Explore mais recursos de nuvem aberta

