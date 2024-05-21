O código aberto está no DNA da IBM

Do hipervisor às ferramentas de desenvolvedor, passando por blockchain e IA, o IBM Cloud™ foi desenvolvido com base na tecnologia de código aberto.

Sem dependência de fornecedor

A IBM Cloud foi desenvolvida com base em padrões abertos para oferecer flexibilidade, portabilidade e serviços de nuvem habilitados por meio de APIs abertas.

Liderança em código aberto

A IBM é especializada em operacionalizar, fortalecer, dimensionar e contribuir com o ecossistema de código aberto.