O código aberto está no DNA da IBM
Do hipervisor às ferramentas de desenvolvedor, passando por blockchain e IA, o IBM Cloud™ foi desenvolvido com base na tecnologia de código aberto.
Sem dependência de fornecedor
A IBM Cloud foi desenvolvida com base em padrões abertos para oferecer flexibilidade, portabilidade e serviços de nuvem habilitados por meio de APIs abertas.
Liderança em código aberto
A IBM é especializada em operacionalizar, fortalecer, dimensionar e contribuir com o ecossistema de código aberto.
Há mais de 20 anos, a IBM tem sido uma força motriz na evolução da tecnologia de código aberto, ajudando as empresas a criar, adotar e dimensionar o código aberto para atender a seus objetivos de negócios.
A IBM Cloud - incluindo o IBM Watson® e a IBM Blockchain Platform - é executada no Kubernetes, permitindo escala maciça e diversidade de carga de trabalho. Esse investimento, em combinação com a dedicação da IBM como líder em projetos e educação da Kubernetes, é impulsionado pelo potencial de inovação que a Kubernetes pode trazer para as empresas.
A plataforma multicloud híbrida da IBM é baseada em tecnologias abertas, como Linux e Kubernetes, que permitem que você implemente, execute e gerencie com mais segurança seus dados e aplicativos na nuvem de sua escolha — sem o risco de ficar bloqueado.
A IBM demonstrou sua liderança e compromisso com a tecnologia de nuvem de código aberto ao adquirir projetos como Razee e Kabanero; e com grandes contribuições para projetos open-source como Istio, KNative e Eirini. Ao unificar essas diferentes tecnologias, a IBM Cloud ajuda a construir e executar contêineres, aplicativos e ambientes sem servidor com o mesmo conjunto de ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento.
Explore mais recursos de nuvem aberta