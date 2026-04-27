IBM Aspera Enterprise WebApps

Um aplicativo web para colaboração e entrega de dados em alta velocidade

Saiba mais
Mapa-múndi ilustrado com pontos azuis destacando várias regiões

O IBM Aspera Enterprise WebApps é uma aplicação web moderna que reúne colaboração de arquivos em alta velocidade e entrega de dados em uma única experiência. Ele unifica os principais recursos do Aspera, antes entregues por meio de múltiplas aplicações, para que as equipes possam compartilhar, distribuir e gerenciar com segurança grandes conjuntos de dados com mais eficiência em ambientes não locais, de nuvem e híbridos.
Casos de uso
Ilustração de uma rede de conexão digital mostrando um dispositivo central conectado a três pontos diferentes
Colabore com segurança

Permita que equipes e parceiros carreguem, baixem e compartilhem arquivos e pastas com segurança com áreas de trabalho e permissões controladas.
Ilustração de blocos conectados por linhas pontilhadas
Entrega de dados em alta velocidade

Envie e receba arquivos grandes e pacotes digitais de forma confiável em escala global, independentemente do tamanho do arquivo, da distância ou das condições da rede.
Ilustração de blocos azuis e verdes dispostos em torno de um cilindro branco
Movimentação automática de dados

Crie fluxos de trabalho sob demanda ou agendados para automatizar transferências em alta velocidade e distribuição de dados sem scripts complexos.
Ilustração de um cilindro branco disparando cubos individuais em um conjunto de cubos azuis.
Visibilidade e controle centralizados

Monitore as transferências em tempo real, acompanhe as atividades entre usuários e espaços de trabalho, gere relatórios e gerencie usuários, armazenamento e endpoints a partir de uma aplicação.
Benefícios
Um aplicativo da web unificado

Use uma única aplicação da web para colaboração segura, entrega de arquivos, transferências automáticas e administração.

 
Escala e velocidade globais

Transfira grandes conjuntos de dados de forma confiável em alta velocidade em longas distâncias e condições de rede difíceis.
Operações simplificadas

Reduza a complexidade operacional com gerenciamento, monitoramento e geração de relatórios centralizados.
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Próximas etapas

Com soluções rápidas de transferência e streaming de arquivos, o software IBM Aspera move dados de qualquer tamanho por qualquer distância.

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