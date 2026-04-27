O IBM Aspera Enterprise WebApps é uma aplicação web moderna que reúne colaboração de arquivos em alta velocidade e entrega de dados em uma única experiência. Ele unifica os principais recursos do Aspera, antes entregues por meio de múltiplas aplicações, para que as equipes possam compartilhar, distribuir e gerenciar com segurança grandes conjuntos de dados com mais eficiência em ambientes não locais, de nuvem e híbridos.