Um aplicativo web para colaboração e entrega de dados em alta velocidade
O IBM Aspera Enterprise WebApps é uma aplicação web moderna que reúne colaboração de arquivos em alta velocidade e entrega de dados em uma única experiência. Ele unifica os principais recursos do Aspera, antes entregues por meio de múltiplas aplicações, para que as equipes possam compartilhar, distribuir e gerenciar com segurança grandes conjuntos de dados com mais eficiência em ambientes não locais, de nuvem e híbridos.
Permita que equipes e parceiros carreguem, baixem e compartilhem arquivos e pastas com segurança com áreas de trabalho e permissões controladas.
Envie e receba arquivos grandes e pacotes digitais de forma confiável em escala global, independentemente do tamanho do arquivo, da distância ou das condições da rede.
Crie fluxos de trabalho sob demanda ou agendados para automatizar transferências em alta velocidade e distribuição de dados sem scripts complexos.
Monitore as transferências em tempo real, acompanhe as atividades entre usuários e espaços de trabalho, gere relatórios e gerencie usuários, armazenamento e endpoints a partir de uma aplicação.
Use uma única aplicação da web para colaboração segura, entrega de arquivos, transferências automáticas e administração.
Transfira grandes conjuntos de dados de forma confiável em alta velocidade em longas distâncias e condições de rede difíceis.
Reduza a complexidade operacional com gerenciamento, monitoramento e geração de relatórios centralizados.