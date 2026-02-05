O Knox Media Hub atende a proprietários de conteúdo, streamers, distribuidores e detentores de direitos esportivos que gerenciam grandes volumes de ativos de mídia de alto valor. Esses ativos migrar constantemente ao longo da cadeia de suprimentos de mídia para localização, versioning, pós-produção e entrega para plataformas de streaming e transmissão.

Como uma plataforma nativa da nuvem de gestão de ativos e distribuição de mídia, o Knox Media Hub precisava garantir que terabytes de arquivos 4K e UHD sensíveis ao tempo pudessem ser transferidos globalmente com máxima velocidade, confiabilidade e segurança. Os métodos tradicionais de transferência de arquivos introduziram atrasos, complexidade operacional e riscos.

Para cumprir sua missão como a "cola" que conecta a cadeia de suprimentos de mídia, Knox Media Hub precisava de uma solução de transferência de alta velocidade e de nível empresarial que pudesse ser incorporada diretamente em sua plataforma e operar de forma confiável em escala global para fluxos de trabalho de mídia baseados na nuvem.