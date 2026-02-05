O IBM Aspera permite transferências rápidas e seguras em toda a cadeia de suprimentos de mídia
O Knox Media Hub atende a proprietários de conteúdo, streamers, distribuidores e detentores de direitos esportivos que gerenciam grandes volumes de ativos de mídia de alto valor. Esses ativos migrar constantemente ao longo da cadeia de suprimentos de mídia para localização, versioning, pós-produção e entrega para plataformas de streaming e transmissão.
Como uma plataforma nativa da nuvem de gestão de ativos e distribuição de mídia, o Knox Media Hub precisava garantir que terabytes de arquivos 4K e UHD sensíveis ao tempo pudessem ser transferidos globalmente com máxima velocidade, confiabilidade e segurança. Os métodos tradicionais de transferência de arquivos introduziram atrasos, complexidade operacional e riscos.
Para cumprir sua missão como a "cola" que conecta a cadeia de suprimentos de mídia, Knox Media Hub precisava de uma solução de transferência de alta velocidade e de nível empresarial que pudesse ser incorporada diretamente em sua plataforma e operar de forma confiável em escala global para fluxos de trabalho de mídia baseados na nuvem.
O Knox Media Hub integrou o IBM Aspera diretamente a sua plataforma para eliminar gargalos de transferência de arquivos e simplificar as operações de mídia. Os usuários podem carregar, distribuir e entregar conteúdos sem sair da sua biblioteca de mídia, usando serviços Aspera como o Aspera on Cloud, ASCP, Shares Servers e Node-to-Node Push.
A integração permite uploads e downloads acelerados como parte de fluxos de trabalho automatizados, reduzindo a intervenção manual e a sobrecarga operacional. Os clientes podem selecionar o método de transferência que melhor atenda às suas necessidades usando uma interface simples e intuitiva, enquanto as equipes de operações têm visibilidade granular de cada trabalho de transferência.
Ao incorporar o Aspera como uma funcionalidade nativa, o Knox Media Hub transformou a transferência de ficheiros de uma tarefa independente numa parte contínua e invisível dos fluxos de trabalho de mídia em nuvem de ponta a ponta.
Com o IBM Aspera, o Knox Media Hub permite a transferência de arquivos em alta velocidade em escala global diretamente de sua plataforma. Arquivos de mídia de qualquer tamanho podem ser transferidos de forma segura e confiável, ajudando os clientes a reduzir os prazos de entrega e a permitir fluxos de trabalho de mídia baseados na nuvem.
Os clientes que usam o Knox Media Hub aumentaram o rendimento operacional em até quatro vezes usando os mesmos níveis de pessoal. As transferências mais rápidas ajudam emissoras, estúdios e distribuidores a cumprir os prazos de entrega, melhorar a colaboração com parceiros e operar com eficiência em escala.
A solução dá suporte à capacidade do Knox Media Hub de escalar de acordo com a procura dos clientes, mantendo um desempenho consistente e a qualidade do serviço em todas as operações globais.
O Knox Media Hub é uma plataforma de nuvem que viabiliza a cadeia de suprimentos de ponta a ponta. Ela permite que organizações de mídia ingiram, gerenciem, transformem e distribuam ativos de mídia a partir de uma única interface para fluxos de trabalho de mídia baseados em nuvem.
Aprenda como o IBM Aspera permite a transferência de arquivos em alta velocidade em escala global para fluxos de trabalho de mídia baseados na nuvem.
