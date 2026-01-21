Em um rápido período de 18 meses, a Airbus se separou com sucesso do vendedor conforme planejado, ao mesmo tempo em que aumentou a cadência de produção de seis para 10 aeronaves por mês.

A tecnologia IBM Aspera acelerou a transferência de mais de 1 bilhão de arquivos e mais de 2,5 petabytes de dados não estruturados em quatro vezes a velocidade de uma abordagem tradicional de transferência de arquivos. Esse projeto de 18 meses forneceu à Airbus um ambiente de TI de propriedade da Airbus e a posicionou para o crescimento e sucesso futuros.

O IBM Terraform desempenhou um papel fundamental na automação da implementação da maioria dos componentes de infraestrutura e servidor implementados na plataforma de nuvem, acelerando em um fator de mais de 10 vezes esses tempos de implementação.

A abordagem da IBM permitiu que a Airbus mantivesse a integridade e a eficiência do Programa A220, sem interrupções operacionais. Poucos dias após a transferência, o Programa A220 estava operando em modo nominal. O ambiente estava estável, e o desempenho operacional era comparável ou superior aos níveis de desempenho do ano anterior, com um aumento de 15% no número de ordens de serviço de produção fechadas por dia na fábrica de Mirabel e um aumento de 20% na evolução de lançamentos de engenharia por dia.

As soluções Engineering Supplier Collaboration também foram migradas para regiões de nuvem na Europa e na Ásia. Elas foram instaladas anteriormente nos locais dos fornecedores da Airbus. Com a nova solução, a Airbus acelerou significativamente o tempo de integração dos fornecedores, reduziu os investimentos necessários dos fornecedores de US$ 1 milhão para cerca de US$ 150.000 e reduziu a latência para os fornecedores que colaboram com a Airbus.

Os usuários finais experimentaram um aumento de 30% no desempenho em sistemas centrais, como o ERP, levando a uma experiência de usuário aprimorada. O processamento de fechamentos financeiros dos meses foi acelerado em até 40%, terminando sete horas mais cedo, ao mesmo tempo em que facilitou a detecção mais rápida de qualquer discrepância de custo ou receita. Os trabalhos de planejamento de necessidades de material (MRP) também melhoraram o desempenho em 45%, terminando 11 horas antes das mais de 20 horas que levavam anteriormente, permitindo uma identificação mais rápida das necessidades de material, enquanto as execuções de trabalhos em lote tiveram uma melhoria de 50%.

Com total autonomia garantida por meio da migração para a nuvem híbrida, a Airbus agora está preparada para colaborar com a IBM na próxima fase de modernização. Como principal parceiro dos serviços de gerenciamento de aplicações A220 e serviços de engenharia de plataforma, a IBM continuará a desempenhar um papel vital no sucesso da Airbus, não apenas sustentando o desempenho e a eficiência de sua infraestrutura em nuvem, mas também gerando inovação.

Essa próxima fase se concentrará em otimizar operações, aumentar a agilidade e liberando novo valor, garantindo que a Airbus mantenha sua vantagem competitiva enquanto alcança um maior ROI por meio da redução de custos e do aumento da eficiência.