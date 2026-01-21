A IBM Consulting ajuda a Airbus a alcançar autonomia total enquanto mantém o Programa A220.
Após adquirir uma participação majoritária no Programa de aeronaves A220, a Airbus, fabricante líder de aeronaves, estava operando dentro das restrições da infraestrutura de TI compartilhada do vendedor. Não ter controle total do ambiente de TI impedia a capacidade da Airbus de realizar a transformação digital e de negócios necessária para atingir os seus objetivos estratégicos. A Airbus pretendia alcançar a autonomia total em 18 meses (de julho de 2023 a janeiro de 2025), eliminando toda a dependência do vendedor, enquanto continuava sua expansão industrial.
No entanto, a integração de aplicações e infraestrutura no ambiente da Airbus não estava isenta de desafios.
A complexidade do cenário integrado representava um obstáculo considerável, pois comprometia várias aplicações legadas. Tentativas anteriores de separação desses sistemas produziram resultados abaixo do ideal devido às integrações complexas upstream e downstream entre os sistemas e à colaboração global com mais de 300 fornecedores.
Para executar essa transição com sucesso, a Airbus precisava de um parceiro robusto capaz de navegar nesse ambiente de TI complexo e facilitar uma migração sem dificuldades para a nuvem em um ambiente altamente regulamentado (em menos de 18 meses) para todas as mais de 100 aplicações integradas. Essas aplicações integradas representavam a espinha dorsal do Programa A220, incluindo product lifecycle management (PLM), planejamento de recursos empresariais (ERP), sistemas de execução de fabricação (MES) e atendimento ao cliente.
Migrar para a nuvem e tornar-se uma entidade autônoma foi fundamental para manter a vantagem competitiva da Airbus no dinâmico setor aeroespacial. Não apenas a migração para a nuvem foi fundamental para melhorar o Programa A220, mas também serviu como base para suas ambições mais amplas de escalar e transformar as operações do A220.
Airbus contou com a IBM Consulting, cuja equipe elaborou uma estratégia de abordagem de nuvem híbrida para migrar cargas de trabalho críticas para o Google Cloud Platform (GCP). Essa migração estratégica teve como objetivo:
As aplicações e os dados foram migrados para o locatário do GCP da Airbus com base nas seguintes etapas:
A IBM também ajudou a modernizar e transformar algumas aplicações críticas para se alinhar com as normas do Programa A220.
As equipes de entrega da IBM Consulting utilizaram o IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, desenvolvido com a tecnologia IBM watsonx para materiais de suporte essenciais ao programa e fluxos de trabalho internos, o que aumentou a precisão e possibilitou decisões mais rápidas e bem fundamentadas.
O ecossistema altamente integrado de aplicações e processos, bem como o alto volume de dados envolvidos, levaram a uma migração complexa. Ao encontrar os fornecedores e especialistas certos para lidar com a tarefa, a IBM consolidou sem dificuldades várias soluções para proporcionar uma experiência do cliente única. Essas soluções incluíam:
As tecnologias Red Hat foram críticas para o sucesso desse projeto:
Com essa migração estratégica, a IBM Consulting facilitou a jornada de transformação digital e de negócios da Airbus A220, permitindo que todas as aplicações da A220 fossem completamente separadas do vendedor em um novo ambiente de nuvem. Isso forneceu a escalabilidade necessária para apoiar o objetivo estratégico de aumentar a produção de aeronaves. Com essa autonomia, a A220 não depende de nenhuma operação realizada pelo vendedor.
Em um rápido período de 18 meses, a Airbus se separou com sucesso do vendedor conforme planejado, ao mesmo tempo em que aumentou a cadência de produção de seis para 10 aeronaves por mês.
A tecnologia IBM Aspera acelerou a transferência de mais de 1 bilhão de arquivos e mais de 2,5 petabytes de dados não estruturados em quatro vezes a velocidade de uma abordagem tradicional de transferência de arquivos. Esse projeto de 18 meses forneceu à Airbus um ambiente de TI de propriedade da Airbus e a posicionou para o crescimento e sucesso futuros.
O IBM Terraform desempenhou um papel fundamental na automação da implementação da maioria dos componentes de infraestrutura e servidor implementados na plataforma de nuvem, acelerando em um fator de mais de 10 vezes esses tempos de implementação.
A abordagem da IBM permitiu que a Airbus mantivesse a integridade e a eficiência do Programa A220, sem interrupções operacionais. Poucos dias após a transferência, o Programa A220 estava operando em modo nominal. O ambiente estava estável, e o desempenho operacional era comparável ou superior aos níveis de desempenho do ano anterior, com um aumento de 15% no número de ordens de serviço de produção fechadas por dia na fábrica de Mirabel e um aumento de 20% na evolução de lançamentos de engenharia por dia.
As soluções Engineering Supplier Collaboration também foram migradas para regiões de nuvem na Europa e na Ásia. Elas foram instaladas anteriormente nos locais dos fornecedores da Airbus. Com a nova solução, a Airbus acelerou significativamente o tempo de integração dos fornecedores, reduziu os investimentos necessários dos fornecedores de US$ 1 milhão para cerca de US$ 150.000 e reduziu a latência para os fornecedores que colaboram com a Airbus.
Os usuários finais experimentaram um aumento de 30% no desempenho em sistemas centrais, como o ERP, levando a uma experiência de usuário aprimorada. O processamento de fechamentos financeiros dos meses foi acelerado em até 40%, terminando sete horas mais cedo, ao mesmo tempo em que facilitou a detecção mais rápida de qualquer discrepância de custo ou receita. Os trabalhos de planejamento de necessidades de material (MRP) também melhoraram o desempenho em 45%, terminando 11 horas antes das mais de 20 horas que levavam anteriormente, permitindo uma identificação mais rápida das necessidades de material, enquanto as execuções de trabalhos em lote tiveram uma melhoria de 50%.
Com total autonomia garantida por meio da migração para a nuvem híbrida, a Airbus agora está preparada para colaborar com a IBM na próxima fase de modernização. Como principal parceiro dos serviços de gerenciamento de aplicações A220 e serviços de engenharia de plataforma, a IBM continuará a desempenhar um papel vital no sucesso da Airbus, não apenas sustentando o desempenho e a eficiência de sua infraestrutura em nuvem, mas também gerando inovação.
Essa próxima fase se concentrará em otimizar operações, aumentar a agilidade e liberando novo valor, garantindo que a Airbus mantenha sua vantagem competitiva enquanto alcança um maior ROI por meio da redução de custos e do aumento da eficiência.
A Airbus é líder no desenvolvimento de um setor aeroespacial sustentável para um mundo seguro e unido. A Empresa inova constantemente para oferecer soluções eficientes e tecnologicamente avançadas nos setores aeroespacial, de defesa e de serviços conectados. Em aeronaves comerciais, a Airbus projeta e fabrica aviões modernos e com eficiência de combustível e serviços associados
