A Red Hat® Ansible® Automation Platform é uma solução de automação de ponta a ponta que permite que as organizações automatizem a configuração, a implementação e o gerenciamento da infraestrutura e dos aplicativos de TI. Ele oferece uma maneira eficiente de automatizar tarefas de TI repetitivas e demoradas e simplifica trabalhos complexos, fornecendo uma interface simples e fácil de usar. Devido à sua flexibilidade, ele é altamente eficaz na automação de processos de TI completos e internos.

Para maximizar o valor da otimização do IBM® Turbonomic®, as ações devem ser automatizadas e operacionalizadas em pipelines, processos e fluxos de trabalho. O IBM Turbonomic trabalha com o Red Hat Ansible para permitir que os clientes automatizem mais ações e garantam que cada ação do Turbonomic tenha uma execução consistente e precisa que funcione melhor para sua organização e seus negócios.