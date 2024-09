Integração do Webhooks

Com a integração da API de Webhook, os usuários podem estabelecer fluxos de trabalho em praticamente qualquer ponto de extremidade de API HTTP que suporte o método POST. Isto abre oportunidades para uma colaboração mais ampla nas decisões que o IBM Turbonomic está tomando para diminuir o desperdício e otimizar o desempenho. Por exemplo, uma decisão do Turbonomic de redimensionar uma carga de trabalho para atender à crescente demanda de recursos do aplicativo pode ser postada em um canal do Microsoft Teams ou do Slack, direcionando as equipes de operações ou proprietários de aplicativos para os detalhes da ação na IU do Turbonomic para uma inspeção mais detalhada e para realizar a ação imediatamente.Alternativamente, para alterações padrão que exigem sequências de aplicativos complexas, o usuário pode aproveitar integrações de API de webhook para acionar runbooks operacionais, como os RedHat Ansible Playbooks, para executar automaticamente o redimensionamento da carga de trabalho e realizar quaisquer tarefas de aplicativos associadas que sejam necessárias para aproveitar os recursos adicionais.