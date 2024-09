Com o ServiceNow, os usuários podem gerenciar fluxos de trabalho de configuração e gerenciamento de mudanças. A plataforma IBM® Turbonomic® foi projetada para ajudar continuamente a assegurar que os aplicativos obtenham os recursos de que precisam para funcionar em todos os ambientes. O software IBM Turbonomic ajuda a assegurar o desempenho do aplicativo, permitindo que as organizações trabalhem na velocidade do DevOps. Isso é feito registrando, aprovando e rastreando decisões e ações de software.

Os clientes podem configurar as políticas do software do IBM Turbonomic para registrar em log ações do Turbonomic em sua instância do ServiceNow, enviando ações para aprovação nos fluxos de trabalho do ServiceNow. A plataforma IBM Turbonomic suporta o ServiceNow Paris, Madri, Nova York e Orlando. A implementação da integração do ServiceNow pode ser feita diretamente na ServiceNow Store aqui (o link reside fora do ibm.com) e a documentação da plataforma IBM Turbonomic está disponível aqui.