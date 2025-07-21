Acelere a modernização do Java com automação e ferramentas integradas

21 de julho de 2025
Continuamos a desenvolver nossas ferramentas para ajudar os clientes a acelerar os esforços de modernização de cargas de trabalho, com novos recursos no IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e no IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), que agora estão publicamente disponíveis.
Essas novas funcionalidades oferecem estratégias e recursos de modernização para acelerar os esforços de modernizar aplicações Java corporativas executadas e tempos de execução como o WebSphere Application Server (tradicional) para ser executado no tempo de execução WebSphere Liberty moderno, adotar os níveis atualizados do Java SE e Jakarta EE e muito mais.
O AMA está incluído nos seguintes programas SaaS, no local e de complemento, respectivamente:
O AMA Dev Tools é um conjunto de plug-ins IDE disponíveis para clientes do EASeJ, EAR e MoRE usando o Eclipse IDE ou VS Code IDEs. Baixe o AMA Dev Tools de seu IDE Marketplace:
Independentemente do destino escolhido, libere as ferramentas e os insights necessários para impulsionar a inovação. Sua jornada de modernização começa aqui. Explore os últimos aprimoramentos do AMA e o impacto do AMA Dev Tools. Capacite sua equipe para modernizar de forma mais rápida e eficiente.
Comece sua avaliação do AMA hoje mesmo
