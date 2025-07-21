Acelere a modernização do Java com automação e ferramentas integradas

21 de julho de 2025

Autor

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

Continuamos a desenvolver nossas ferramentas para ajudar os clientes a acelerar os esforços de modernização de cargas de trabalho, com novos recursos no IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA) e no IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), que agora estão publicamente disponíveis.  

Essas novas funcionalidades oferecem estratégias e recursos de modernização para acelerar os esforços de modernizar aplicações Java corporativas executadas e tempos de execução como o WebSphere Application Server (tradicional) para ser executado no tempo de execução WebSphere Liberty moderno, adotar os níveis atualizados do Java SE e Jakarta EE e muito mais.

Principais recursos no IBM AMA

  • Novo planejamento de destino SaaS: com o lançamento do Enterprise Application Service for Java (EASeJ), agora é possível migrar para SaaS com facilidade, usando os planos de migração personalizados
  • Novo agrupamento automatizado de aplicações: gere automaticamente agrupamentos de aplicações com base em dependências compartilhadas, como bancos de dados conectados ou filas.
  • Novo alvo de operações: agora é fornecida compatibilidade com o Liberty administrado a partir do WebSphere (MoRE) versão 1.0.0.1
  • Visualização abrangente dos patrimônios de aplicações: entenda todo o escopo de seu ambiente de aplicações, como servidores de aplicativos WebSphere ou não IBM, com mapas visuais que destacam as interdependências entre aplicações, bancos de dados e filas de mensagens.
  • Recomendações de descoberta e modernização do Db2: identifique suas instâncias do IBM Db2 e receba recomendações praticáveis para modernização no IBM Cloud.

Principais recursos do IBM AMA Developer Tools

  • Modernize automaticamente o código de suas aplicações Java empresariais existentes, reduzindo o esforço manual e o tempo necessários para ter o código em execução no novo ambiente de tempo de execução.
  • Faça upgrade automaticamente do código Java para usar os níveis mais recentes do Java SE.

As ferramentas do AMA são parte integrante do JSphere Suite for Java

O AMA está incluído nos seguintes programas SaaS, no local e de complemento, respectivamente: 

O AMA Dev Tools é um conjunto de plug-ins IDE disponíveis para clientes do EASeJ, EAR e MoRE usando o Eclipse IDE ou VS Code IDEs. Baixe o AMA Dev Tools de seu IDE Marketplace:

Acelere sua jornada de modernização de aplicações

Independentemente do destino escolhido, libere as ferramentas e os insights necessários para impulsionar a inovação. Sua jornada de modernização começa aqui. Explore os últimos aprimoramentos do AMA e o impacto do AMA Dev Tools. Capacite sua equipe para modernizar de forma mais rápida e eficiente.

