Em face da mudança climática e do aumento da pressão externa de partes interessadas e consumidores, as empresas estão correndo para alcançar objetivos vitais de sustentabilidade. No entanto, essas aspirações só têm valor se puderem ser efetivamente medidas. A busca pela sustentabilidade exige transformação impulsionada por compromissos que devem ser incluídos na cultura, nos modelos operacionais e nos fluxos de trabalho diários de uma organização.