A NYPA recorreu à parceira de negócios da IBM, a Starboard Consulting, LLC para ajudar a integrar o módulo IBM Maximo for Transportation. A empresa mantém um relacionamento de longa data com a Starboard, que atualmente fornece a eles suporte e aprimoramentos abrangentes do Maximo. Trabalhos recentes incluem uma atualização importante para o software Maximo Asset Management versão 7.6 e a expansão da abrangência da solução em toda a organização.

Caputo e sua equipe apreciam a compreensão aprofundada dos consultores do Starboard sobre as operações da NYPA e seu excelente serviço ao cliente. "Como sempre dizemos, gostamos de maximizar nosso uso do Maximo", diz Caputo. "A Starboard tem sido o centro para nos ajudar a levar isso adiante, tanto do ponto de vista da tecnologia, quanto para entender como o Maximo pode apoiar melhor nossos negócios."

Lani Trotter, analista funcional da Starboard, liderou o projeto Maximo for Transportation. "O NYPA é um usuário do Maximo focado e dedicado, e ao longo do tempo suas práticas de gerenciamento de ativos foram formadas e implementadas dentro do framework Maximo", explica ela. “Era hora de trazer dados, práticas e processos da frota para o sistema.”

A equipe do Starboard trabalhou dentro da NYPA para ajudar a definir os requisitos da solução e iniciar o desenvolvimento. No entanto, durante os primeiros meses da pandemia de COVID-19, a organização suspendeu o projeto para priorizar a saúde e a segurança dos funcionários. Quando o projeto foi retomado, os stakeholders se reuniram virtualmente e trabalharam de forma coesa para garantir uma transição tranquila do sistema antigo para o novo.

“Como a pandemia de COVID-19 causou um atraso, utilizamos o tempo que tínhamos para estender nosso UAT [teste de aceitação do usuário], e mais testes foram realizados para garantir uma transição suave para implementar o Maximo”, diz Raihana Azad, analista de informação de ativo da NYPA e também gerente de projetos dessa implementação.

"Esse foi um grande esforço de todos os envolvidos. A equipe da Starboard, bem como os grupos de informação sobre ativo, tecnologia da informação e frota da NYPA, trabalharam juntos para garantir o sucesso", diz George Perry, instrutor de treinamento técnico da NYPA e membro das equipes de gerenciamento do Maximo Utility Working Group e do Northeast Maximo User Group.

Trabalhando com Trotter, Perry organizou o treinamento da solução e o gerenciamento de mudanças para os 2.300 funcionários da NYPA, incluindo instruções detalhadas para mecânicos e outros funcionários da frota. O esforço exigiu adaptação contínua às necessidades da organização. Perry e Trotter precisaram garantir que o treinamento aderisse às diretrizes de segurança da COVID-19 e também acomodasse as operações sazonais. A equipe de campo responsável por quebrar o gelo no rio Niagara, por exemplo, ficou indisponível durante várias semanas. No final, Trotter ministrou a maior parte do treinamento on-line, com Perry e Brian Everetts, analista de sistemas de frota da NYPA, conduzindo algumas sessões no local.

Agora, os funcionários que precisam reservar um veículo para um trabalho ou agendar um trabalho de reparo não precisam mais ligar para o departamento de frota para perguntar sobre a disponibilidade, eles podem visualizar informações on-line em tempo real. "A visibilidade entre empresas sobre quando e onde o equipamento é preparado, seu status de reparo e quando ele precisa de manutenção preventiva é fundamental para o planejamento. A disponibilidade de equipamentos é fundamental para o nosso sucesso", afirma Perry.

Os funcionários também podem visualizar facilmente todo o histórico cronológico de um veículo em uma única tela, incluindo seu registro de manutenção preventiva e custos associados. “Um bom gerenciamento de ativos exige que analisemos os custos de toda a vida útil de nossos ativos para determinar investimentos futuros. A visibilidade por meio da plataforma Maximo realmente nos ajuda nesse processo", diz Caputo.