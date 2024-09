A IA acelera a conversão de dados em insights de sustentabilidade que ajudam os líderes a tomar decisões embasadas em tempo real. Entretanto, os dados e as métricas de sustentabilidade precisam ser incorporados em operações, processos e fluxos de trabalho para extrair o máximo benefício da automação com IA. Na verdade, de acordo com a última pesquisa do IBM Institute for Business Value, 46% dos executivos consideram a IA importante para promover a geração de relatórios e melhorar o desempenho da organização.1