Tags
Sustentabilidade Manufatura

O que é sustentabilidade da cadeia de suprimentos?

Vista aérea de usinas solares

Autora

Magda Ramos

Program Director, Product Marketing

IBM AI Applications

Quando sua equipe de sourcing escolhe o que comprar e de quem comprar, você está selecionando fornecedores que compartilham os mesmos valores sociais da sua marca?

Quando suas fábricas produzem produtos, você está minimizando o desperdício e usando recursos finitos de forma eficaz?

Ao processar pedidos de clientes, você sabe como suas decisões de embalagem e envio impactam o meio ambiente?

Se você ainda não pensou nessas questões, está na hora de começar. Seus clientes, funcionários e acionistas querem saber que você tem um plano para lidar com a sustentabilidade da cadeia de suprimentos da cadeia de suprimentos.

A sustentabilidade da cadeia de suprimentos é definida como incorporando considerações ambientais, sociais ou de governança corporativa à medida que as matérias-primas são obtidas, convertidas em produtos e entregues ao mercado. Mas a cadeia de suprimentos não termina quando o produto chega ao mercado, muito menos a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Temos que planejar e executar estratégias de reutilização/reciclagem/aposentar. Um aspecto importante da sustentabilidade da cadeia de suprimentos é que ela apoia uma economia circular.

Neste blog, vamos explorar as melhores práticas que geram cadeias de suprimentos sustentáveis. Isso inclui reduzir o desperdício e criar eficiências que reduzam o consumo de recursos e também possam reduzir os custos, com o objetivo final de preservar as condições para apoiar as gerações futuras.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Por que a sustentabilidade da cadeia de suprimentos é importante?

Planejar com a sustentabilidade da cadeia de suprimentos em mente atende ao resultado final triplo: pessoas, lucros e o planeta:

Pessoas

 

Os principais stakeholders esperam cada vez mais que as marcas que compram e apoiam lidem com questões de sustentabilidade.

  • Pesquisa do consumidor: um estudo recente da IBM descobriu que quase 80% dos consumidores indicam que a sustentabilidade é importante para eles, e 60% estão dispostos a mudar seus hábitos de compras para reduzir o impacto ambiental. Além disso, 93% dos consumidores globais afirmam que a COVID-19 influenciou seus pontos de vista sobre sustentabilidade.
  • Recrutamento e retenção de funcionários: em um estudo recente do IBM Institute for Business Value, 69% dos entrevistados dizem que são mais propensos a aceitar um emprego em uma organização que consideram ambientalmente sustentável. No entanto, apenas 20% dos CEOs afirmam que seus esforços de sustentabilidade os ajudam a recrutar talentos.
  • Investidores: em 2022, o valor do investimento sustentável nos principais mercados financeiros cresceu 1% nos últimos dois anos. Conforme a adoção do investimento sustentável cresce exponencialmente, há a necessidade de uma linguagem comum para identificar oportunidades de investimento verde. Juntamente com uma linguagem comum, dados e soluções são essenciais para um futuro de neutralidade de carbono.

Lucros

Não é surpresa que 57% dos CEOs identifiquem o ROI e os benefícios econômicos pouco claros como um desafio importante. Em uma entrevista recente à IBM, Guy Cormier, CEO do Desjardins Group, diz: "Começa com o CEO. Estou totalmente convencido de que começa no topo das mudanças climáticas e da ESG. Você não pode fingir, especialmente com seus funcionários mais jovens." Aqui estão algumas razões pelas quais a sustentabilidade é um diferencial que pode aumentar a receita e os lucros:

  • Diferencie sua marca: nos últimos 12 meses, certos valores da marca se tornaram mais importantes ao decidir fazer compras de forma sustentável ou ética em categories. As embalagens sustentáveis têm uma pontuação alta nas compras de supermercado, enquanto os consumidores valorizam a redução do desperdício e a pegada de carbono de um produto na compra de eletrodomésticos importantes.
  • Alinhe sua liderança às metas de ESG para reduzir o desperdício e adote princípios enxutos que reduzem os custos: Em um estudo de 2022, o Fórum Econômico Mundial descobriu que as empresas estão estabelecendo metas mais agressivas para a sustentabilidade da cadeia de suprimentos do que antes, reconhecendo os efeitos na competitividade e vinculando metas de sustentabilidade ao desempenho salarial dos executivos seniores. Muitas estão trabalhando com fornecedores de maneiras estratégicas, inclusive em questões como redução de emissões e inclusão socioeconômica. As alianças setoriais sempre foram importantes; algumas empresas agora também estão procurando trazer empreendedorismo por meio de programas de incubadoras que oferecem soluções de sustentabilidade de cadeia de suprimentos.

Planeta

Dados os recursos ambientais limitados do mundo, a “circularidade” está intimamente associada à sustentabilidade. O relatório Sustainable Trade In Resources do Programa da ONU para o Meio Ambiente discute uma economia circular: "O conceito é baseado na caracterização do mundo como uma teia de redes fundamentalmente interconectadas e interdependentes, onde maior eficiência é alcançada fechando, estendendo e estreitando ciclos de materiais. Isso contrasta com o modelo linear tradicional de produção-consumo-descarte. Em um modelo circular, os recursos são mantidos em seu maior valor possível." Uma cadeia de suprimentos sustentável apoia uma economia circular quando se alinha com estes valores:

  • Reduzir por projeto: a redução da quantidade de material usado (particularmente matéria-prima) deve ser um princípio orientador geral desde os primeiros estágios do projeto de produtos e serviços.
  • Reparo, reforma e refabricação a partir de uma perspectiva intermediária entre usuário e empresa.
  • Reaproveite e recicle de uma perspectiva business-to-business.
Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

Como começar a usar a sustentabilidade da cadeia de suprimentos

Os líderes da cadeia de suprimentos podem gerar resultados de curto prazo reduzindo o escopo dos esforços de sustentabilidade da cadeia de suprimentos para um foco ambiental. Aqui estão apenas quatro áreas para explorar para uma cadeia de suprimentos mais verde:

  • Envio: como sabemos que os consumidores valorizam marcas que priorizam a sustentabilidade, é importante capacitar os clientes para tomarem decisões ecológicas. Ele realmente precisa desse pedido no dia seguinte ou de três a cinco dias são suficientes? Eles podem esperar até que todos os itens de um pedido estejam disponíveis para receber tudo de uma única remessa ou precisam de cada item o mais rápido possível? Mostre a eles as trocas com uma opção de envio "verde" no check-out. Provedores de transporte e logística terceirizados também podem fornecer análises e opções semelhantes aos seus clientes B2B.
  • Posicionamento do inventário: a visibilidade em toda a rede permite otimizar o atendimento de cada pedido. Além disso, você pode posicionar o inventário mais próximo do consumidor para oferecer o melhor dos dois mundos: disponibilidade mais rápida e emissões mais baixas.
  • Embalagens: mude seu mix de embalagens de produtos para refletir as mudanças nos padrões de compra. Menos tráfego de pessoas nas lojas significa menos necessidade de embalagens caras. Você pode ter a oportunidade de reduzir as exibições elaboradas e as proteções na loja contra adulteração. À medida que os pedidos online e a retirada ou envio a partir da loja se tornam mais frequentes, inclua vários itens em um único pacote para reduzir o desperdício e os custos.
  • Devoluções: reduza o desperdício e proteja os resultados financeiros revendendo rapidamente os produtos devolvidos. Isso reduz a grande quantidade de mercadorias devolvidas que vão para aterros sanitários todos os anos apenas nos EUA e uma perda de US$309 bilhões em valor de mercadorias devolvidas aos varejistas.

Oportunidades de longo prazo para a sustentabilidade da cadeia de suprimentos

Na cadeia de suprimentos, falamos sobre o conceito em torno de "planejar, criar e entregar". Como os líderes da cadeia de suprimentos definem metas de longo prazo, é essencial focar no planejamento de produtos e nos elementos que você pode mudar ao longo do tempo para uma cadeia de suprimentos mais sustentável.

  • Materiais: procure oportunidades de usar materiais reciclados na fabricação de produtos, como a Patagonia faz, ou siga o exemplo da Parker Hannifin e evite usar materiais prejudiciais ao meio ambiente. Inovações como a alternativa de plástico biodegradável da Newlight Technologies liberam novas opções sustentáveis.
  • Fornecedores: desenvolva seu próprio ecossistema viável e sustentável de parceiros. Projete modelos de negócios e de governança que reflitam valores compartilhados, como a The North Face com seu material Futurelight.
  • Embalagens: repense as embalagens com ênfase na minimização da quantidade e do tipo de desperdício e na facilidade com que elas podem ser recicladas. A Nespresso é um ótimo exemplo, incluindo um saco de reciclagem com remessas de cápsulas de café.
  • Modelos circulares: minimize o impacto ambiental dos produtos e maximize a redistribuição dos materiais que voltam a ser usados, revendendo devoluções como o programa de devolução da Eileen Fisher Renew. Você também pode reutilizar componentes e reciclar o produto inteiro ou elementos como o Plastic Bank e reparar ou manter produtos como parte de uma garantia vitalícia, como aCoach.
  • Novos modelos de receitas: explore modelos de leasing ou de "produto como serviço" para tudo, desde equipamentos de recreação, como a REI oferece, até móveis de escritório, iluminação e moda para ocasiões especiais.

Melhores práticas de sustentabilidade da cadeia de suprimentos

As empresas estão enfrentando pressão para aumentar a sustentabilidade da cadeia de suprimentos, e os benefícios financeiros são reais. Seguir as melhores práticas ajudará você a desenvolver um plano que identifique os principais participantes, defina metas de curto e longo prazo, estabeleça um cronograma, aloque financiamento, implemente fluxos de trabalho inteligentes e soluções digitais para transformar processos e medir o progresso.

  • Linha de base: entenda suas próprias operações e cadeia de suprimentos e seu impacto no meio ambiente.
  • Eduque: descubra padrões de pares e mudanças do setor. Conheça as metas de desenvolvimento sustentável, a legislação, as regulamentações e as fontes de informação relevantes para o seu setor.
  • Benchmark: como esse é um processo colaborativo, encontre pares relevantes, troque aprendizados e objetivos e trabalhe em conjunto para desenvolver práticas.
  • Defina BHAGs: defina metas grandes, complicadas e audaciosas (BHAGs). Declare-as e avance em direção a elas sem medo de falhar. Tenha como objetivo o aprendizado e o progresso.
  • Meça: use software e listas de verificação para auditar e medir os resultados em relação às metas. Publique resultados em intervalos regulares.
  • Comunique-se: os stakeholders valorizam muito a sustentabilidade da cadeia de suprimentos; portanto, a diretoria executiva deve assumir a responsabilidade de comunicar a missão, defender os programas, envolver os funcionários e compartilhar progressos e aprendizados.
  • Revisite: a sustentabilidade é uma jornada. Alcance metas e crie novas que continuam a ampliar a cadeia de valor para alcançar novos patamares.

Soluções para sustentabilidade da cadeia de suprimentos

Nunca foi tão importante começar sua jornada rumo à sustentabilidade da cadeia de suprimentos. A IBM sabe o que é preciso para criar cadeias de suprimentos mais sustentáveis, transparentes e socialmente conscientes.

Considere as seguintes soluções para ajudar você em seu caminho:

  • Uma plataforma de atendimento inteligente capaz de realizar logística reversa para acelerar o processo de classificação de devoluções, recomercialização de produtos e rastreamento do ciclo de vida de reparos, reduzindo o desperdício e o impacto ambiental das mercadorias devolvidas.
  • Ofereça opções de envio mais ecológicas com um mecanismo analítico impulsionado por IA que aprimora e estende os sistemas de order management existentes, equilibrando os custos de atendimento com o serviço.
  • Uma torre de controle que oferece visibilidade de ponta a ponta do inventário para tomar decisões mais embasadas, aproveitando dados de terceiros para detectar rapidamente eventos que podem afetar o inventário, para você reduzir o desperdício e otimizar os resultados.
  • Uma rede de negócios multiempresas que permite que você interaja rapidamente com 800.000 parceiros comerciais pré-conectados. Habilitado com blockchain, confere transparência e confiança em todo o ecossistema da cadeia de suprimentos.
  • Uma blockchain platform para que você possa construir seu próprio ecossistema com parceiros confiáveis da cadeia de suprimentos e autenticar a origem, sustentabilidade e integridade dos produtos à medida que viajam pela cadeia de valor.
  • Para evoluir o planejamento e os processos da cadeia de suprimentos para lidar com as metas e expectativas de sustentabilidade, integre fluxos de trabalho inteligentes que aplicam estrategicamente tecnologias como IA e blockchain na cadeia de suprimentos.
 
Soluções relacionadas
TI sustentável

Otimize a alocação de recursos para aplicações em todo o seu ecossistema com a plataforma IBM Turbonomic. 

 Explore o Turbonomic
Soluções de sustentabilidade

Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.

 Conheça as soluções de sustentabilidade
Serviços de consultoria em sustentabilidade

Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.

 Explore os serviços de consultoria em sustentabilidade
Dê o próximo passo

Descubra como executar aplicações sem dificuldades, de forma contínua e econômica, para conseguir um desempenho eficiente e reduzir os custos com o IBM® Turbonomic.

 

 Explore o Turbonomic Faça um tour pelo produto