O que é sustentabilidade da cadeia de suprimentos?

Quando sua equipe de sourcing escolhe o que comprar e de quem comprar, você está selecionando fornecedores que compartilham os mesmos valores sociais da sua marca?

Quando suas fábricas produzem produtos, você está minimizando o desperdício e usando recursos finitos de forma eficaz?

Ao processar pedidos de clientes, você sabe como suas decisões de embalagem e envio impactam o meio ambiente?

Se você ainda não pensou nessas questões, está na hora de começar. Seus clientes, funcionários e acionistas querem saber que você tem um plano para lidar com a sustentabilidade da cadeia de suprimentos da cadeia de suprimentos.

A sustentabilidade da cadeia de suprimentos é definida como incorporando considerações ambientais, sociais ou de governança corporativa à medida que as matérias-primas são obtidas, convertidas em produtos e entregues ao mercado. Mas a cadeia de suprimentos não termina quando o produto chega ao mercado, muito menos a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Temos que planejar e executar estratégias de reutilização/reciclagem/aposentar. Um aspecto importante da sustentabilidade da cadeia de suprimentos é que ela apoia uma economia circular.

Neste blog, vamos explorar as melhores práticas que geram cadeias de suprimentos sustentáveis. Isso inclui reduzir o desperdício e criar eficiências que reduzam o consumo de recursos e também possam reduzir os custos, com o objetivo final de preservar as condições para apoiar as gerações futuras.