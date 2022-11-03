O que é sustentabilidade da cadeia de suprimentos?

Quando sua equipe de sourcing escolhe o que comprar e de quem comprar, você está selecionando fornecedores que compartilham os mesmos valores sociais da sua marca?
Quando suas fábricas produzem produtos, você está minimizando o desperdício e usando recursos finitos de forma eficaz?
Ao processar pedidos de clientes, você sabe como suas decisões de embalagem e envio impactam o meio ambiente?
Se você ainda não pensou nessas questões, está na hora de começar. Seus clientes, funcionários e acionistas querem saber que você tem um plano para lidar com a sustentabilidade da cadeia de suprimentos da cadeia de suprimentos.
A sustentabilidade da cadeia de suprimentos é definida como incorporando considerações ambientais, sociais ou de governança corporativa à medida que as matérias-primas são obtidas, convertidas em produtos e entregues ao mercado. Mas a cadeia de suprimentos não termina quando o produto chega ao mercado, muito menos a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Temos que planejar e executar estratégias de reutilização/reciclagem/aposentar. Um aspecto importante da sustentabilidade da cadeia de suprimentos é que ela apoia uma economia circular.
Neste blog, vamos explorar as melhores práticas que geram cadeias de suprimentos sustentáveis. Isso inclui reduzir o desperdício e criar eficiências que reduzam o consumo de recursos e também possam reduzir os custos, com o objetivo final de preservar as condições para apoiar as gerações futuras.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Planejar com a sustentabilidade da cadeia de suprimentos em mente atende ao resultado final triplo: pessoas, lucros e o planeta:
Os principais stakeholders esperam cada vez mais que as marcas que compram e apoiam lidem com questões de sustentabilidade.
Não é surpresa que 57% dos CEOs identifiquem o ROI e os benefícios econômicos pouco claros como um desafio importante. Em uma entrevista recente à IBM, Guy Cormier, CEO do Desjardins Group, diz: "Começa com o CEO. Estou totalmente convencido de que começa no topo das mudanças climáticas e da ESG. Você não pode fingir, especialmente com seus funcionários mais jovens." Aqui estão algumas razões pelas quais a sustentabilidade é um diferencial que pode aumentar a receita e os lucros:
Dados os recursos ambientais limitados do mundo, a “circularidade” está intimamente associada à sustentabilidade. O relatório Sustainable Trade In Resources do Programa da ONU para o Meio Ambiente discute uma economia circular: "O conceito é baseado na caracterização do mundo como uma teia de redes fundamentalmente interconectadas e interdependentes, onde maior eficiência é alcançada fechando, estendendo e estreitando ciclos de materiais. Isso contrasta com o modelo linear tradicional de produção-consumo-descarte. Em um modelo circular, os recursos são mantidos em seu maior valor possível." Uma cadeia de suprimentos sustentável apoia uma economia circular quando se alinha com estes valores:
Os líderes da cadeia de suprimentos podem gerar resultados de curto prazo reduzindo o escopo dos esforços de sustentabilidade da cadeia de suprimentos para um foco ambiental. Aqui estão apenas quatro áreas para explorar para uma cadeia de suprimentos mais verde:
Na cadeia de suprimentos, falamos sobre o conceito em torno de "planejar, criar e entregar". Como os líderes da cadeia de suprimentos definem metas de longo prazo, é essencial focar no planejamento de produtos e nos elementos que você pode mudar ao longo do tempo para uma cadeia de suprimentos mais sustentável.
As empresas estão enfrentando pressão para aumentar a sustentabilidade da cadeia de suprimentos, e os benefícios financeiros são reais. Seguir as melhores práticas ajudará você a desenvolver um plano que identifique os principais participantes, defina metas de curto e longo prazo, estabeleça um cronograma, aloque financiamento, implemente fluxos de trabalho inteligentes e soluções digitais para transformar processos e medir o progresso.
Nunca foi tão importante começar sua jornada rumo à sustentabilidade da cadeia de suprimentos. A IBM sabe o que é preciso para criar cadeias de suprimentos mais sustentáveis, transparentes e socialmente conscientes.
Considere as seguintes soluções para ajudar você em seu caminho:
Descubra como transformar insights de sustentabilidade em ação e dê os próximos passos para aproveitar o poder da IA generativa.
Saiba como os usuários do IBM Turbonomic alcançaram uma TI sustentável e reduziram sua pegada ambiental e, ao mesmo tempo, garantiram o desempenho das aplicações.
Descubra como o IBM Maximo pode ajudar a otimizar o valor dos ativos durante todo o ciclo de vida.
Saiba como os executivos de sustentabilidade e os líderes de neutralidade de carbono alcançam a conformidade com a CSRD.
Saiba como as organizações podem definir e alcançar metas claras de sustentabilidade que oferecem uma vantagem competitiva.
Otimize a alocação de recursos para aplicações em todo o seu ecossistema com a plataforma IBM Turbonomic.
Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.
Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.