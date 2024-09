Seus colegas e concorrentes sabem que agir com base nas regras do ESG é bom para os negócios. Uma grande quantidade de dados e pesquisas comprovam isso. O relatório IBM Institute for Business Value 2023, The ESG data conundrum, entrevistou 2.500 executivos em 22 setores. De acordo com o relatório, os líderes de capacidade e dados da ESG têm 43% mais probabilidade de superar a rentabilidade, e 52% têm maior probabilidade de dizer que os esforços da ESG têm um impacto enorme na rentabilidade.1



Quando os dados de ESG são vistos como geradores de valor para os negócios, geram insights que criam oportunidades e impulsionam o desempenho. No entanto, apenas algumas empresas atingiram esse nível. Em vez de aproveitar estrategicamente os dados ESG e utilizá-los para identificar oportunidades de inovação e racionalização, muitas organizações concentram-se apenas em satisfazer as exigências imediatas de conformidade. Os líderes empresariais precisam ver o ESG trans­parency com novos olhos para conseguir melhores resultados.