A prévia sem custo de 90 dias do IBM Environmental Intelligence é voltada para cientistas de dados e desenvolvedores. Ela possibilita aos usuários a descoberta de conjuntos de dados ambientais precisos (geoespaciais, históricos sob demanda, emissões de GEE) e oferece uma variedade de amostras e exemplos para criar soluções que avaliem o impacto das mudanças climáticas no setor. As opções de preços estarão disponíveis no quarto trimestre de 2024.

A prévia sem custo de 30 dias do IBM Environmental Intelligence Suite permite que os usuários explorem visualizações personalizadas do dashboard, um mapa interativo e alertas meteorológicos em tempo real para ativos ou localidades específicas. Isso ajuda a prever, se preparar e responder a condições meteorológicas severas antes que elas possam interromper os negócios. Essas funcionalidades estão incluídas no pacote Essentials, disponível para compra imediata no IBM Marketplace, a partir de US$ 500 por mês.