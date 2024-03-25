Mitigando o impacto da mudança climática em seguros e outros serviços financeiros

À medida que os efeitos da mudança climática se intensificam, os eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes e graves. Os EUA sofreram 25 eventos climáticos extremos em 2023, cada um causando perdas de mais de US$ 1 bilhão, com um custo total de US$ 73,8 bilhões.
Esses eventos climáticos têm um enorme impacto potencial nas instituições financeiras. Em 2021, inundações em grande escala afetaram países europeus como Áustria, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, causando danos no valor de US$ 43 bilhões, além de uma trágica perda de vidas. De acordo com analistas da Berenberg, as seguradoras individuais enfrentaram estimativas de sinistros totais de até aproximadamente US$ 300 milhões. A Berenberg estimou que as perdas de resseguros variaram entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões.
Para outras empresas de serviços financeiros fora do setor de seguros, os imóveis aceitos como garantia de empréstimo também podem enfrentar riscos relacionados ao clima. Os riscos de mudanças climáticas locais de longo prazo ainda podem desvalorizar propriedades que não sofreram danos. Esses riscos podem incluir ameaças representadas por aumento do nível do mar, incêndios florestais, ondas de calor, inundações ou outros desastres naturais.
Algumas empresas podem optar por não investir em determinados cenários onde os riscos físicos são consideravelmente altos. Como resultado, seu mercado encolheria.
Em todo o setor financeiro, há riscos de transição a serem considerados à medida que avançamos para uma economia de baixo carbono. Muitas empresas de serviços financeiros terão que reavaliar um portfólio significativo de investimentos no mercado de ações. Os mercados financeiros podem reprecificar ações em alguns setores de uso intensivo de carbono favorecendo energia renovável em vez de combustíveis fósseis. Pode haver danos à reputação associados ao investimento em empresas que aparentemente estão causando o aquecimento global com excesso de gases de efeito estufa ou emissões de carbono, em vez de mitigá-los. A cadeia de suprimentos ou outras interrupções de negócios devido a condições climáticas extremas também podem atingir os balanços das empresas de capital aberto. Como resultado, os fundos de pensão e outros investimentos no mercado de ações podem sofrer efeitos adversos.
Nos últimos anos, as empresas de serviços financeiros perceberam que precisam de uma estratégia de tomada de decisão que leve em conta as implicações das mudanças climáticas. As metodologias usadas no passado podem não ser suficientes para levar em conta novos padrões climáticos e eventos climáticos extremos.
As empresas também podem reduzir o risco de investimento usando dados de tempo e clima para tomar decisões de investimento. Quando as empresas estão negociando energia, por exemplo, elas podem Forecasting a geração de eletricidade renovável com base em padrões solares e eólicos previstos. As empresas podem seguir este processo de três etapas para lidar com as implicações da mudança climática em seus negócios:
O IBM® Environmental Intelligence modela 40 anos de padrões meteorológicos históricos. Ele permite forecasting nestas escalas de tempo:
Usando uma interface gráfica do usuário (GUI), as empresas de serviços financeiros podem visualizar propriedades no contexto dos riscos climáticos em sua localização específica. Esta GUI permite uma avaliação de risco mais completa ao considerar uma aplicação de seguro ou hipoteca. As empresas de serviços financeiros podem usar a ferramenta para perguntas "e se?" análises para entender melhor a probabilidade de vários cenários climáticos e ajudar na elaboração de planos de mitigação para combater os riscos meteorológicos extremos.
Uma equipe nova ou ampliada pode ter que aproveitar totalmente os dados meteorológicos em toda a empresa. As empresas podem precisar de reformular suas práticas de avaliação de riscos e gestão de portfólio para incluir riscos e oportunidades climáticas. As empresas podem usar dados meteorológicos para ajudar a escrever relatórios de avaliação de danos, orientar os avaliadores de risco sobre a localização e identificar fraudes de seguro. Os tomadores de decisões de investimento também precisam de dados meteorológicos e climáticos para que possam utilizá-los para uma negociação mais bem informada em setores como energia, agricultura e alimentos.
Há novas oportunidades para atrair e reter clientes por meio do compartilhamento de inteligência climática. As seguradoras podem, por exemplo, alertar seus clientes sobre ameaças que suas propriedades enfrentam para que possam protegê-las. Para se defender contra incêndios florestais, os proprietários podem limpar móveis e vegetação ao redor da propriedade que possam espalhar chamas para o prédio. Em áreas vulneráveis a inundações, eles podem adicionar defesas e proteções contra inundações. Dessa forma, as empresas de serviços financeiros podem reduzir seu risco financeiro e, ao mesmo tempo, aumentar a satisfação do cliente.
As empresas de serviços financeiros também podem criar novos produtos usando dados meteorológicos e climáticos. Por exemplo, se ocorrer um evento climático extremo, o seguro paramétrico oferece um pagamento fixo acordado. Os clientes podem receber mais rápido porque não há necessidade de avaliar os danos.
Para responder às perturbações climáticas e gerir o aumento de risco resultante de eventos meteorológicos extremos, as empresas de serviços financeiros precisam de insights exatos. A entrega desses insights deve permitir que as empresas conheçam o risco climático associado aos países ou imóveis nos quais têm interesse.
Os dados meteorológicos não só ajudam a reduzir a extensão das perdas, como também criam novas oportunidades. As forecasting de energia renovável podem informar o comércio de energia e as seguradoras podem ajudar os proprietários de imóveis a entender as ameaças que suas propriedades enfrentam e como combatê-las. Ao reduzir o custo de eventos meteorológicos extremos e aproveitar novas oportunidades de negócios, as empresas de serviços financeiros podem transformar os dados meteorológicos em uma poderosa vantagem competitiva.
