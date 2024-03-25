Mitigando o impacto da mudança climática em seguros e outros serviços financeiros

Nos últimos anos, as empresas de serviços financeiros perceberam que precisam de uma estratégia de tomada de decisão que leve em conta as implicações das mudanças climáticas. As metodologias usadas no passado podem não ser suficientes para levar em conta novos padrões climáticos e eventos climáticos extremos.



As empresas também podem reduzir o risco de investimento usando dados de tempo e clima para tomar decisões de investimento. Quando as empresas estão negociando energia, por exemplo, elas podem Forecasting a geração de eletricidade renovável com base em padrões solares e eólicos previstos. As empresas podem seguir este processo de três etapas para lidar com as implicações da mudança climática em seus negócios:

1. Obtenha ferramentas para avaliar com exatidão os possíveis impactos climáticos

O IBM® Environmental Intelligence modela 40 anos de padrões meteorológicos históricos. Ele permite forecasting nestas escalas de tempo:

Escala meteorológica imediata, olhando para duas semanas à frente

Escala subsazonal, previsão com um ano de antecedência

Escala climática, modelagem até o ano 2100

Usando uma interface gráfica do usuário (GUI), as empresas de serviços financeiros podem visualizar propriedades no contexto dos riscos climáticos em sua localização específica. Esta GUI permite uma avaliação de risco mais completa ao considerar uma aplicação de seguro ou hipoteca. As empresas de serviços financeiros podem usar a ferramenta para perguntas "e se?" análises para entender melhor a probabilidade de vários cenários climáticos e ajudar na elaboração de planos de mitigação para combater os riscos meteorológicos extremos.

2. Crie uma estratégia operacional para usar dados meteorológicos

Uma equipe nova ou ampliada pode ter que aproveitar totalmente os dados meteorológicos em toda a empresa. As empresas podem precisar de reformular suas práticas de avaliação de riscos e gestão de portfólio para incluir riscos e oportunidades climáticas. As empresas podem usar dados meteorológicos para ajudar a escrever relatórios de avaliação de danos, orientar os avaliadores de risco sobre a localização e identificar fraudes de seguro. Os tomadores de decisões de investimento também precisam de dados meteorológicos e climáticos para que possam utilizá-los para uma negociação mais bem informada em setores como energia, agricultura e alimentos.

3. Envolva os clientes com novas ofertas

Há novas oportunidades para atrair e reter clientes por meio do compartilhamento de inteligência climática. As seguradoras podem, por exemplo, alertar seus clientes sobre ameaças que suas propriedades enfrentam para que possam protegê-las. Para se defender contra incêndios florestais, os proprietários podem limpar móveis e vegetação ao redor da propriedade que possam espalhar chamas para o prédio. Em áreas vulneráveis a inundações, eles podem adicionar defesas e proteções contra inundações. Dessa forma, as empresas de serviços financeiros podem reduzir seu risco financeiro e, ao mesmo tempo, aumentar a satisfação do cliente.

As empresas de serviços financeiros também podem criar novos produtos usando dados meteorológicos e climáticos. Por exemplo, se ocorrer um evento climático extremo, o seguro paramétrico oferece um pagamento fixo acordado. Os clientes podem receber mais rápido porque não há necessidade de avaliar os danos.

Para responder às perturbações climáticas e gerir o aumento de risco resultante de eventos meteorológicos extremos, as empresas de serviços financeiros precisam de insights exatos. A entrega desses insights deve permitir que as empresas conheçam o risco climático associado aos países ou imóveis nos quais têm interesse.

Os dados meteorológicos não só ajudam a reduzir a extensão das perdas, como também criam novas oportunidades. As forecasting de energia renovável podem informar o comércio de energia e as seguradoras podem ajudar os proprietários de imóveis a entender as ameaças que suas propriedades enfrentam e como combatê-las. Ao reduzir o custo de eventos meteorológicos extremos e aproveitar novas oportunidades de negócios, as empresas de serviços financeiros podem transformar os dados meteorológicos em uma poderosa vantagem competitiva.

Saiba mais sobre dados climáticos.

