Hoje, o sucesso dos negócios é medido pelo tempo de atividade e pelas altas pontuações de satisfação do cliente. A TI é o elo crítico, porque em nosso mundo altamente digitalizado a TI é o que prioriza a integridade dos aplicativos e das aplicações, não somente para as equipes de TI e para os CIOs, mas também para toda a diretoria executiva.



A recente explosão da IA generativa e as possibilidades que ela traz deixa a TI, suas equipes, ferramentas e processos, em uma conjuntura crítica. Há uma enorme oportunidade para que a TI, impulsionada pela IA, se torne não indispensável para a organização e também um grande motivador para a produtividade dos funcionários, para a inovação, administração responsável e mudanças culturais traumáticas.



Mas também há desafios. Atingir o ROI, administrar as expectativas dos funcionários e criar sistemas confiáveis com ética e governança pode parecer uma tarefa difícil. No entanto, os riscos de manter um status quo obsoleto, ou pior, ficar atrás da concorrência, são ainda maiores. Com as empresas buscando o caminho mais inteligente para o futuro, é hora de os CIOs e suas equipes de TI criarem um plano impulsionado por IA, que "priorize a IA" em vez de "usar também a IA", porque priorizar a IA muda a forma como você pensa, opera e trabalha com seus funcionários, clientes e fornecedores.



Com pesquisas e insights da IA e dos profissionais de TI da IBM, este guia apresenta maneiras para personalizar, atualizar ou repensar sua abordagem para sua própria estratégia de TI e IA.