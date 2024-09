Nos últimos anos, muitas equipes de TI presenciaram uma redução em sua influência. Especialmente com o advento das opções de pouco código e nenhum código (tipos de aplicativos que não exigem um programador tradicional), as unidades de negócio tiveram ainda mais liberdade para ignorar a TI e, pelo menos no nível menos complexo, ganhar agilidade. Embora quanto mais rápido melhor, especialmente no que diz respeito a novos recursos e funções, esse papel reduzido pode não ser o que as equipes de TI querem desempenhar.



“O desafio para as equipes de TI é encontrar maneiras de se integrarem melhor ao negócio e serem reconhecidas como facilitadoras, em vez de percebidas apenas como geradoras de despesas. É importante fazer os membros da equipe de TI conhecerem perfeitamente como a empresa opera e se informem sobre os recursos necessários para prestarem melhor esses serviços. Não acho que fazemos um trabalho suficientemente bom (o grupo como um todo) para que os profissionais de TI entrem e participem do negócio, de modo que conheçam essas funções e responsabilidades e o que é necessário para desempenhar essas funções todos os dias. Se assim fosse, estariam muito mais aptos a ajudar a desenvolver e escolher soluções, o que reduziria a dependência de que a própria equipe de negócios tenha que fazer isso por conta própria". —Melissa Long Dolson, Vice-Presidente, Operações de IA e Integração, Vendas de Tecnologia da IBM