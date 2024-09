Como acontece com muito do que está relacionado à TI, especialmente quando consideramos a possibilidade de adicionar a IA à mistura, custo é sempre uma fator de preocupação. De acordo com um relatório de 2023, entre os entrevistados, os executivos de TI esperam que seus orçamentos de IA generativa serão 3,4 vezes maiores do que previam há quatro meses. Mas esses mesmos executivos acreditam que o investimento valerá a pena. Quase três quartos (74%) dos gastos com IA generativa serão direcionados aos setores de RH, finanças, atendimento ao cliente, vendas e marketing e TI, onde os investimentos têm o objetivo de reduzir os custos.2



"As organizações estão sempre buscando formas de reduzir custos. Para iniciar um projeto de automação de TI, adotar novas ferramentas e adquirir novas licenças ou novos serviços de SaaS são os assuntos abordados, e há um custo associado a isso. Mas a oportunidade de reduzir custos com a automação da TI é real, com retornos reais sobre o investimento." —Keri Olson

Acima de tudo, no entanto, como líderes precisamos pensar mais sobre como a tecnologia está afetando a maneira como trabalhamos, a maneira como nossos funcionários trabalham e a maneira como a organização interage com os clientes. Implementar a automação da TI é, na verdade, entender os objetivos organizacionais e, em seguida, criar uma estratégia para melhor atendê-los. Trata-se também de escolher a tecnologia e as soluções certas e desenvolver um plano de implementação. Para isso será necessário ter também uma quantidade maior de habilidades diferentes dentro de suas equipes de TI, tais como engenheiros de IA, engenheiros de ML, cientistas de dados de IA, instrutores de IA e especialistas em ética de IA.



"Procure ferramentas de automação de TI fáceis de implementar, como as ferramentas de SaaS. As melhores soluções neste contexto são as mais fáceis de implementar e as mais fáceis de colocar em funcionamento. Encontre uma ferramenta que atenda você em qualquer etapa da sua jornada de crescimento”. —Keri Olson