No entanto, quando se trata do medo maior da mudança, a solução tem mais nuances. Muitas vezes, o problema não é a tecnologia, mas a mudança. Para abraçar as possibilidades da IA e da automação da TI, a organização precisará mudar sua cultura para que todos, não somente as equipes de TI, pensem diferente e até mesmo repensem por completo algumas partes da organização. Como a cultura vem de baixo para cima, essas mudanças devem partir da diretoria executiva, e não exclusivamente do CIO.



A IA não substituirá as pessoas (mas as pessoas que usam a IA substituirão as que não a usam). —Trabalho mais hábil para um mundo automatizado e baseado em IA



O sucesso dos negócios costuma ser conduzido por uma mudança de perspectiva. Como constatou a pesquisa do IBM Institute for Business Value, “as organizações que priorizam seu modelo operacional como facilitador da transformação superam seus colegas centrados em habilidades em várias dimensões. Por exemplo, desempenho 55% maior em lucratividade e eficiência”.



Gerar mudanças impulsionadas por IA pode beneficiar os funcionários e os resultados financeiros. Por exemplo, os projetos de automação de TI podem ajudar a eliminar os silos organizacionais. Isso, por sua vez, traz novas oportunidades para inovar, colaborar e identificar operações propícias para simplificar ou agilizar, especialmente em grandes organizações de alto nível, em que equipes diferentes geralmente usam práticas, ferramentas e aplicações diferentes.