A IA generativa, uma tecnologia relativamente nova, conseguiu colocar a IA em um momento crítico e histórico. Espera-se que este momento mude toda a natureza dos negócios. Neste clima de investimento rápido e crescente em IA, especialmente dadas as possibilidades apresentadas pela IA generativa e pelos modelos de base, a ética da IA é imprescindível para garantir a longevidade, a conformidade e a validade desses investimentos. Acreditamos que confiança começa com uma cultura de ética dentro da empresa, mas para a IA escalável é necessário uma governança que opere de ponta a ponta. As decisões que as empresas tomam hoje em dia sobre onde e como aplicar a IA terão desdobramentos nos próximos anos.