Se agora toda empresa é de tecnologia, todos os executivos da diretoria executiva precisam ser tecnólogos mais qualificados. Para muitas empresas, a IA e a automação estão expandindo seu foco da diretoria executiva também para o nível do conselho administrativo.



Com esse escrutínio de alto nível, a pressão para adotar a IA generativa e outras tecnologias integradas por IA ficou muito mais forte. Essa carga corresponde também à pressão constante para que as operações de TI funcionem 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto as equipes de TI oferecem simultaneamente novos recursos, mantêm os clientes satisfeitos e fiéis e garantem os menores custos possíveis.



"Se você não estiver prestando o serviço adequado a quem quer que seja seu constituinte ou cliente, não importa se você está no setor público, no setor de telecomunicações ou no setor de manufatura. No fim das contas, se esse serviço não for bom e você não estiver oferecendo os recursos de que precisam, o restante não importa, porque o cliente vai embora". —Melissa Long Dolson, Vice-Presidente, Operações de IA e Integração, Vendas de Tecnologia da IBM