Gestão de Risco

O Banco IBM S.A. considera o gerenciamento dos riscos como parte fundamental para o sucesso dos negócios e estabelece uma Política de Divulgação de Informações referente à gestão de riscos. A Política tem como objetivo estabelecer à especificação das informações a serem divulgadas, o monitoramento contínuo de confirmação de fidedignidade das informações e da adequação de seu conteúdo bem como os critérios de relevância utilizados para divulgação de informações, com base nas necessidades de usuários externos para fins de decisões de natureza econômica, dentre outros.

Em conformidade com a Resolução 4.557/2017 e com a Resolução 54/2020 são divulgados nos links a seguir as informações referentes à gestão do risco operacional, de mercado com publicações de testes de estresse, de liquidez, de crédito contendo dados sobre a exposição da carteira do Banco IBM e a gestão do risco de capital onde encontram-se as informações acerca da apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), Razão de Alavancagem e à apuração do Patrimônio de Referência (PR) bem como aspectos qualitativos e quantitativos, esses informados trimestralmente ou sempre que houver alterações significativas.

As informações relativas à visão geral do gerenciamento de riscos e capital estão disponíveis no Relatório de Pilar 3.​​