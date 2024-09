A Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) do Banco IBM S.A. (“BANCO”), alinhada com a Missão, a Visão, os Valores e o Código de Ética do grupo IBM, visa proporcionar ao modelo de negócio, à natureza das operações e à complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos processos do Banco a identificação e o gerenciamento integrado dos riscos e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do País. O documento em conjunto com a Política de Crédito estabelece princípios e diretrizes para o desenvolvimento e implementação de políticas e práticas sustentáveis.

Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (RSAC) para o BANCO é valorizar e assegurar a integração das dimensões de natureza social, ambiental e climática na condução de negócios, em sua estratégia, políticas, práticas e procedimentos, em todas as suas atividades e no relacionamento com seus diversos públicos.

A Política de RSAC considera:

I - natureza social, o respeito, a proteção e a promoção de direitos e garantias fundamentais e de interesse comum;

II - interesse comum, interesse associado a grupo de pessoas ligadas jurídica ou factualmente pela mesma causa ou circunstância, quando não relacionada à natureza ambiental ou à natureza climática;

III - natureza ambiental, a preservação e a reparação do meio ambiente, incluindo sua recuperação, quando possível;

IV - natureza climática, a contribuição positiva do Banco ou Grupo Econômico IBM:

a) na transição para uma economia de baixo carbono, em que a emissão de gases do efeito estufa é reduzida ou compensada e os mecanismos naturais de captura desses gases são preservados; e b) na redução dos impactos ocasionados por intempéries frequentes e severas ou por alterações ambientais de longo prazo, que possam ser associadas a mudanças em padrões climáticos; e

V - natureza climática, a contribuição positiva do Banco ou Grupo Econômico IBM: