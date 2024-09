Nosso propósito

A IBM aspira ser a catalisadora que faz o mundo funcionar melhor.



Nosso objetivo é causar um impacto positivo duradouro no mundo em ética nos negócios, no meio ambiente e nas comunidades em que trabalhamos e vivemos. Veja como os IBMers aproveitam a tecnologia para causar impacto no IBM Impact Report de 2023

Histórias de impacto A IBM está investindo até USD 45 milhões na adaptação climática, começando com uma nova chamada de propostas para cidades resilientes. A Usher’s New Look embarca na colaboração focada em IA com a IBM para preparar os estudantes para o sucesso profissional Novos projetos de sustentabilidade e treinamento gratuito em habilidades verdes e tecnológicas para comunidades vulneráveis A IBM é vencedora do Citizens Awards de 2023 na categoria Melhor Programa de Sustentabilidade

Nossos pilares Criar melhores caminhos para conservar os recursos naturais, reduzir a poluição e minimizar os riscos relacionados ao clima Saiba mais Criar espaços e oportunidades para todos, ao se concentrar na diversidade, equidade e inclusão dentro da IBM, bem como globalmente Saiba mais Criar inovações, políticas e práticas que priorizem a ética, a confiança, a transparência e, acima de tudo, a responsabilidade Saiba mais

Iniciativas de responsabilidade social corporativa (CSR) Os profissionais da IBM têm um compromisso compartilhado de criar um mundo melhor e mais equitativo, uns para os outros e dentro de nossas comunidades globais Veja as iniciativas de CSR da IBM

IBM Impact Report de 2023