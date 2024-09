Em situações de estresse específico de liquidez ou de crise sistêmica de liquidez que acarretem significativa redução dos níveis projetados de reserva, o plano de contingência visa compilar ações a serem desencadeadas, contemplando volumes, prazos e responsáveis para o restabelecimento do nível mínimo requerido de reserva.

Considerando que o Banco IBM S/A contrata os serviços de Tesouraria da IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.; é um banco múltiplo com carteira de investimento e arrendamento mercantil cujo portifólio de produtos é baseado em sua estratégia de negócio, qual seja, financiar produtos e serviços de tecnologia da informação (em sua maioria produtos IBM ou de parceiros ligados à IBM); que a Tesouraria da IBM Brasil segue as políticas, estratégias e limites de atuação estabelecidos pela Corporação IBM e que o gerenciamento do risco de liquidez deve ser adequado à complexidade de negócios e as atividades realizadas pela instituição, fica estabelecido que, em caso de falta de liquidez ou de ocorrências de risco de liquidez no Banco IBM, as seguintes ações poderão ser tomadas para captação de recursos: