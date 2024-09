O Banco IBM em conformidade com a Resolução 4.557/2017, com fundamento nas diretrizes do Banco Central do Brasil, do Comitê de Basileia e das melhores práticas adotadas pela IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. apresenta o conjunto de princípios que norteiam a estratégia do Banco no controle e gerenciamento de capital.

Define-se o gerenciamento de capital como o processo contínuo de: