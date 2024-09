A Política de Gerenciamento do Risco Operacional do Banco IBM tem como objetivo estabelecer uma estrutura consistente de avaliação e comunicação de possíveis ocorrências do Risco Operacional, bem como, manter a eficácia dos controles internos da Instituição.

O Risco Operacional é principalmente o risco de perda resultante de pessoas, sistemas e processos internos deficientes ou eventos externos, incluindo o risco de não conformidade com as leis, regulamentações ou políticas internas.

Os eventos cobertos pela política são aqueles descritos e conceituados na Resolução 4.557/2017, art 32º e seu escopo engloba todas as áreas do Banco IBM e seus fornecedores. A estrutura de gerenciamento dos riscos operacionais está adequada à complexidade das atividades do Banco.

A atividade de gerenciamento do Risco Operacional é executada por unidade segregada à executora da Auditoria Interna, que atua de forma independente na verificação da conformidade das áreas e funções, incluindo a adequação e eficácia dos processos de controle e gerenciamento do Risco Operacional.

A Auditoria Interna divulga periodicamente o resultado das avaliações realizadas no período à Diretoria e Gerência do Banco.