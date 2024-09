O Banco IBM considera a gestão do risco como instrumento fundamental para otimização do uso do capital e a seleção das melhores oportunidades de negócios, com foco na relação risco x retorno.

Objetivando se adequar aos requisitos exigidos pelo Banco Central, e mais especificamente ao gerenciamento de riscos, o Banco IBM adotou processos para se alinhar às exigências regulatórias de práticas de negócios e gestão interna.

O gerenciamento do risco de crédito é realizado através do monitoramento efetivo das ações inerentes ao processo de concessão de crédito do Banco IBM, assim como às etapas posteriores à concessão.

Com relação aos produtos de crédito, o Banco IBM possui uma oferta segmentada, pois atua fundamentalmente como um alavancador de vendas da IBM Brasil. Dessa forma, a atuação tem foco basicamente na concessão de arrendamento mercantil, empréstimos e financiamentos visando viabilizar o financiamento de produtos e serviços de tecnologia da informação.