Consultoria em operações de seguros

Repense as operações de seguros com transformação orientada por IA

A IBM foi nomeada líder no setor de seguros pela HFS
Redefina as operações de seguro com a IA

As operações de seguros da IBM ajudam seguradoras a reimaginar e transformar suas operações centrais com IA agêntica, para aumentar a eficiência, aprimorar o gerenciamento de riscos e elevar as experiências de clientes e corretores. A IBM® Consulting oferece profundo conhecimento do setor, recursos de IA e automação, além de uma base confiável de dados e governança, para simplificar a administração de apólices, a subscrição e os sinistros, impulsionando decisões mais inteligentes e resultados mensuráveis.

Isso não é apenas a automação de um processo existente. É um processo de reinvenção com IA. Esse método significa que os fluxos de trabalho são simplificados e se tornam mais responsivos às necessidades dos usuários, as pessoas tomam decisões melhores e mais rápidas, e o desempenho é drasticamente aprimorado para gerar resultados de negócios superiores, de forma sustentável.

Com um histórico comprovado e soluções projetadas para se integrar sem dificuldade aos sistemas existentes, a IBM é a parceira confiável para seguradoras prontas para liderar em um mercado dinâmico e regulamentado.
Benefícios
Agilidade operacional

 

Acelere o processamento de sinistros, a subscrição e a administração de apólices, reduzindo custos e garantindo conformidade. Digitalize fluxos de trabalho e amplie a cobertura, elevando a qualidade do serviço.
IA empática

 

Vá além do simples processamento de apólices e sinistros. Use a IA para compreender as necessidades dos clientes e transformar interações em conexões personalizadas e significativas.
Crescimento da receita

 

Impulsione o crescimento da receita ao aprimorar a experiência do cliente e simplificar e acelerar os processos de subscrição, novos negócios e renovações.
Domínios críticos de seguros Repense as operações de seguros com a IA nas principais áreas de domínio Gerenciamento de sinistros

Aproveite o suporte à decisão orientado por IA para um processamento de sinistros rápido e preciso. Capacite colaboradores a lidar com casos complexos, cumprir SLAs e elevar a experiência do cliente. O aprendizado contínuo impulsiona maior precisão e capacidade de resposta, promovendo uma agilidade operacional incomparável.

 Suporte à subscrição

Aumente a precisão da subscrição e minimize riscos com o watsonx e assistentes de IA. Analise rapidamente dados complexos de múltiplas fontes para decisões mais rápidas e baseadas em dados. Alinhe seleção de riscos, precificação e condições à estratégia da sua organização sem esforço.

 Administração de políticas

Transforme a administração de apólices com IA agêntica e plataformas integradas. Simplifique operações de ponta a ponta, do suporte a agentes e atendimento ao cliente até faturamento, renovações e atualizações de benefícios. Simplifique emissão, empréstimos, resgates, endossos, gerenciamento de prêmios e encerramentos com precisão operacional e eficiência.

 Novos negócios e aquisição de clientes

Impulsione o crescimento com operações de front office otimizadas, desde a completude das propostas e avaliações de adequação até a geração de cotações e a configuração de apólices. Aproveite a automação inteligente para gerenciar interações-chave e garantir integrações fluidas, promovendo precisão, conformidade e satisfação do cliente desde o início.

Riscos e conformidade regulatória

Fortaleça a organização com controles inteligentes em supervisão atuarial, gestão de exposições e conciliação financeira. Simplifique modelagem de riscos, testes e adequação de capital com análises avançadas. Automatize os fluxos de trabalho de conformidade, do monitoramento de AML e pesquisas do OFAC ao tratamento de reclamações e relatórios regulatórios, garantindo transparência, precisão e confiança inabalável.  
Cocrie com o IBM® Garage
Crie, desenvolva, meça, itere e escale soluções sem dificuldades com nosso framework completo de design thinking, práticas ágeis e DevOps. Nossa abordagem foi concebida para integração com os sistemas existentes e maximizar o valor dos seus investimentos atuais. Alcance a agilidade para gerar valor e adote tecnologias de ponta por meio da parceria criada com a sua equipe e um conjunto diversificado de especialistas da IBM em negócios, design e tecnologia.

 Saiba mais Fale com um especialista em IBM Garage

Reconhecimento de mercado

IBM reconhecida como líder de mercado no relatório HFS Horizons Insurance Services 2025

No relatório HFS Horizons Insurance Services 2025, a IBM foi nomeada como líder de mercado por estimular a transformação mensurável em todo o sistema de seguros. Esse resultado é possível utilizando dados, IA e nuvem híbrida para oferecer crescimento premium, eficiência operacional e valor de ponta a ponta.

 Leia o relatório
Insights

Saiba como as seguradoras estão adotando a IA generativa para impulsionar as operações de seguros. Leia sobre isso aqui
Repensando os seguros com a IA
Descubra como as seguradoras podem ir além dos pilotos de IA e alcançar uma transformação em larga escala, superando o legado tecnológico, as falhas de governança e os desafios na experiência do cliente.
Era da IA: mudança no setor de seguros
As seguradoras já usam IA para ganhar eficiência, mas ainda precisam lidar com o legado tecnológico, a falta de habilidades e a confiança para liberar todo o seu potencial e acompanhar a evolução das expectativas dos clientes.
IA agêntica nas operações de negócios
Saiba como os agentes de IA estão transformando as operações de negócios, otimizando fluxos de trabalho de maneira autônoma, aumentando a agilidade e elevando a criatividade humana.
Conheça nossos especialistas Pankaj Savkar Glenn Mommens Girish Ratnam Larry Krasner Mark Christman Saurabh Kumar

Parceiros estratégicos

Microsoft

A IBM Consulting ajuda os clientes a personalizar sua jornada para a Microsoft Cloud utilizando de IA, do Red Hat OpenShift® e do Cloud Accelerator para o sucesso dos negócios.
AWS

A IBM e a AWS reuniram um sistema de profissionais altamente experientes dedicados a implementar soluções para clientes na AWS. A IBM ajuda você a transferir seus atuais fluxos de trabalho para a nuvem da AWS, desenvolver aplicativos nativos da nuvem e gerenciar seu ambiente de nuvem da AWS.
Celonis

A IBM e a Celonis integraram a inteligência orientada por dados e a previsibilidade com gêmeos de processos digitais. Eles visualizam e geram insights de processos financeiros baseados em dados, permitindo que os clientes corporativos repensem os modelos operacionais e melhorem as decisões de negócios.
UiPath

A IBM e a UiPath combinam os pontos fortes de RPA e da automação digital de negócios para oferecer automação escalável e segura, desde bots assistidos e não assistidos até o gerenciamento completo de fluxos de trabalho, decisões e conteúdo em uma única solução integrada.
HyperScience

Hyperscience é uma parceira de lançamento do IBM® watsonx Orchestrate, combinando nossa automação de documentos com os fluxos de trabalho orientados por IA da IBM, para ajudar as empresas a agilizar os processos com o Agent Catalog.
