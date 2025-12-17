Consultoria em operações de seguros

As operações de seguros da IBM ajudam seguradoras a reimaginar e transformar suas operações centrais com IA agêntica, para aumentar a eficiência, aprimorar o gerenciamento de riscos e elevar as experiências de clientes e corretores. A IBM® Consulting oferece profundo conhecimento do setor, recursos de IA e automação, além de uma base confiável de dados e governança, para simplificar a administração de apólices, a subscrição e os sinistros, impulsionando decisões mais inteligentes e resultados mensuráveis.

Isso não é apenas a automação de um processo existente. É um processo de reinvenção com IA. Esse método significa que os fluxos de trabalho são simplificados e se tornam mais responsivos às necessidades dos usuários, as pessoas tomam decisões melhores e mais rápidas, e o desempenho é drasticamente aprimorado para gerar resultados de negócios superiores, de forma sustentável.

Com um histórico comprovado e soluções projetadas para se integrar sem dificuldade aos sistemas existentes, a IBM é a parceira confiável para seguradoras prontas para liderar em um mercado dinâmico e regulamentado.