Consultoria em operações de seguros

Repense as operações de seguros com transformação orientada por IA
As operações de seguros da IBM ajudam seguradoras a reimaginar e transformar suas operações centrais com IA agêntica, para aumentar a eficiência, aprimorar o gerenciamento de riscos e elevar as experiências de clientes e corretores. A IBM® Consulting oferece profundo conhecimento do setor, recursos de IA e automação, além de uma base confiável de dados e governança, para simplificar a administração de apólices, a subscrição e os sinistros, impulsionando decisões mais inteligentes e resultados mensuráveis.
Isso não é apenas a automação de um processo existente. É um processo de reinvenção com IA. Esse método significa que os fluxos de trabalho são simplificados e se tornam mais responsivos às necessidades dos usuários, as pessoas tomam decisões melhores e mais rápidas, e o desempenho é drasticamente aprimorado para gerar resultados de negócios superiores, de forma sustentável.
Com um histórico comprovado e soluções projetadas para se integrar sem dificuldade aos sistemas existentes, a IBM é a parceira confiável para seguradoras prontas para liderar em um mercado dinâmico e regulamentado.
Acelere o processamento de sinistros, a subscrição e a administração de apólices, reduzindo custos e garantindo conformidade. Digitalize fluxos de trabalho e amplie a cobertura, elevando a qualidade do serviço.
Vá além do simples processamento de apólices e sinistros. Use a IA para compreender as necessidades dos clientes e transformar interações em conexões personalizadas e significativas.
Impulsione o crescimento da receita ao aprimorar a experiência do cliente e simplificar e acelerar os processos de subscrição, novos negócios e renovações.
Aproveite o suporte à decisão orientado por IA para um processamento de sinistros rápido e preciso. Capacite colaboradores a lidar com casos complexos, cumprir SLAs e elevar a experiência do cliente. O aprendizado contínuo impulsiona maior precisão e capacidade de resposta, promovendo uma agilidade operacional incomparável.
Aumente a precisão da subscrição e minimize riscos com o watsonx e assistentes de IA. Analise rapidamente dados complexos de múltiplas fontes para decisões mais rápidas e baseadas em dados. Alinhe seleção de riscos, precificação e condições à estratégia da sua organização sem esforço.
Transforme a administração de apólices com IA agêntica e plataformas integradas. Simplifique operações de ponta a ponta, do suporte a agentes e atendimento ao cliente até faturamento, renovações e atualizações de benefícios. Simplifique emissão, empréstimos, resgates, endossos, gerenciamento de prêmios e encerramentos com precisão operacional e eficiência.
Impulsione o crescimento com operações de front office otimizadas, desde a completude das propostas e avaliações de adequação até a geração de cotações e a configuração de apólices. Aproveite a automação inteligente para gerenciar interações-chave e garantir integrações fluidas, promovendo precisão, conformidade e satisfação do cliente desde o início.
Fortaleça a organização com controles inteligentes em supervisão atuarial, gestão de exposições e conciliação financeira. Simplifique modelagem de riscos, testes e adequação de capital com análises avançadas. Automatize os fluxos de trabalho de conformidade, do monitoramento de AML e pesquisas do OFAC ao tratamento de reclamações e relatórios regulatórios, garantindo transparência, precisão e confiança inabalável.
Crie, desenvolva, meça, itere e escale soluções sem dificuldades com nosso framework completo de design thinking, práticas ágeis e DevOps. Nossa abordagem foi concebida para integração com os sistemas existentes e maximizar o valor dos seus investimentos atuais. Alcance a agilidade para gerar valor e adote tecnologias de ponta por meio da parceria criada com a sua equipe e um conjunto diversificado de especialistas da IBM em negócios, design e tecnologia.
No relatório HFS Horizons Insurance Services 2025, a IBM foi nomeada como líder de mercado por estimular a transformação mensurável em todo o sistema de seguros. Esse resultado é possível utilizando dados, IA e nuvem híbrida para oferecer crescimento premium, eficiência operacional e valor de ponta a ponta.
A IBM Consulting ajuda os clientes a personalizar sua jornada para a Microsoft Cloud utilizando de IA, do Red Hat OpenShift® e do Cloud Accelerator para o sucesso dos negócios.
A IBM e a AWS reuniram um sistema de profissionais altamente experientes dedicados a implementar soluções para clientes na AWS. A IBM ajuda você a transferir seus atuais fluxos de trabalho para a nuvem da AWS, desenvolver aplicativos nativos da nuvem e gerenciar seu ambiente de nuvem da AWS.
A IBM e a Celonis integraram a inteligência orientada por dados e a previsibilidade com gêmeos de processos digitais. Eles visualizam e geram insights de processos financeiros baseados em dados, permitindo que os clientes corporativos repensem os modelos operacionais e melhorem as decisões de negócios.
A IBM e a UiPath combinam os pontos fortes de RPA e da automação digital de negócios para oferecer automação escalável e segura, desde bots assistidos e não assistidos até o gerenciamento completo de fluxos de trabalho, decisões e conteúdo em uma única solução integrada.
Com vasta experiência no setor e foco em automação inteligente, a IBM ajuda os bancos a modernizar operações como KYC, empréstimos e trade finance. Os clientes se beneficiam de soluções em nuvem desenvolvidas em conjunto, que viabilizam processos automatizados, fortalecem a conformidade regulatória e aumentam a satisfação do cliente.
A abordagem moderna da IBM no que diz respeito à terceirização de serviços começa com uma abordagem de cocriação experimental, que ajuda os clientes a repensar o fluxo de trabalho operacional em tempo integral, integrando-o à automação e à AI baseadas em nuvem.
A IBM Financial Services Consulting apoia bancos na modernização para alcançar vantagem competitiva, migrando da eficiência do back office para a excelência do front office com transformação do núcleo orientada por IA, pagamentos ágeis e foco em crescimento, conformidade e otimização de custos.
Acompanhe as últimas notícias e insights sobre IA, segurança, automação, dados e infraestrutura diretamente na sua caixa de entrada.
Junte-se à nossa equipe de pessoas dedicadas e inovadoras que estão trazendo mudanças positivas para o trabalho e o mundo.
Veja nossa mais recente coleção de relatórios, guias e artigos de thought leadership para ajudar sua empresa a crescer.