Consultoria em operações bancárias

Revolucione as operações bancárias com a IA agêntica, guiada pela inteligência humana

IA agêntica no setor bancário: quem está se destacando?
Modernize as operações bancárias com a IA

A IBM ajuda bancos a transformar operações legadas em fluxos de trabalho autônomos orientados por IA, que aumentam o desempenho e entregam resultados reais de negócios.

Nossa abordagem liderada por consultoria e por ativos combina profundo conhecimento bancário com automação inteligente orientada por IA agêntica, desenvolvida para ambientes regulamentados. Essa abordagem nos permite simplificar processos, reduzir a complexidade e viabilizar decisões mais rápidas e inteligentes.

Vamos além da digitalização. Recriamos os fluxos de trabalho para melhorar a tomada de decisão e garantir uma transformação segura e em conformidade.

Com um histórico consolidado e um ecossistema tecnológico robusto, a IBM é a parceira confiável para uma inovação bancária segura.
Benefícios
Mantenha a conformidade sem a complexidade

Navegue pelas regulamentações bancárias com ferramentas de conformidade aprimoradas por IA. Minimize riscos, aumente a transparência e mantenha-se à frente, de forma fluida, segura e com confiança.
Alcance a eficiência que estimula a produtividade

Simplifique tarefas com IA centrada no ser humano e reduza o trabalho manual. Transforme operações de back office para reduzir o tempo de processamento e liberar sua equipe para atividades de alto impacto.
Acelere todas as transações

Acelere a execução de transações e lide com picos de volume sem falhas, garantindo satisfação contínua do cliente e melhorando o Net Promoter Score (NPS).
Crie operações bancárias de última geração KYC e AML

Acelere a integração e fortaleça a diligência prévia contínua com uma solução KYC/AML completa, orientada por IA, que se integra perfeitamente aos sistemas existentes. A solução detecta fraudes rapidamente ao realizar triagem de entidades, analisar dados e gerenciar alertas.

 Crimes financeiros e conformidade

Mantenha-se à frente de regulamentações dinâmicas e avanços tecnológicos com operações proativas e resilientes. Use análises avançadas, insights de IA e fluxos de trabalho automatizados para identificar, prevenir e responder a crimes financeiros, protegendo a reputação da sua instituição.

 Bancos comerciais

Aproveite a IA agêntica para revolucionar operações como financiamento ao comércio exterior e concessão de crédito. Adapte-se a modelos de negócios em mudança, pressões econômicas e regulamentações em evolução, oferecendo experiências confiáveis e centradas no ser humano, que acompanham o ritmo das transformações.
Cocrie com o IBM® Garage
Idealize, crie, mensure, itere e escale soluções sem dificuldades com nosso framework completo de design thinking, práticas ágeis e DevOps. Nossa abordagem foi projetada para se integrar aos sistemas existentes e maximizar o valor dos seus investimentos atuais. Alcance rapidez na geração de valor por meio de uma parceria estratégica formada entre sua equipe e especialistas da IBM. Esse grupo diverso de profissionais de negócios, design e tecnologia ajuda você a adotar inovações de ponta com confiança.

Reconhecimento de mercado
A IBM foi posicionada como líder no Gartner Emerging Quadrant 2025 para serviços de consultoria e implementação em IA generativa.

No primeiro Emerging Quadrant do Gartner para serviços de consultoria e implementação de IA generativa, a IBM® Consulting recebeu as melhores avaliações pela implementação de soluções personalizadas de IA generativa com velocidade, escala, custo, risco e valor ideais.

Insights

Global Outlook for Banking and Financial Markets 2025 Leia o relatório
O gerenciamento de riscos da IA e com a IA
Orquestração da IA agêntica para operações de negócios inteligentes
Saiba o que atrapalha a modernização
Parceiros estratégicos

Logotipo da Microsoft
Microsoft

A IBM Consulting ajuda os clientes a personalizar sua jornada para a Microsoft Cloud, por meio de IA, do Red Hat OpenShift e do Cloud Accelerator para o sucesso dos negócios.
Logotipo da AWS
AWS

A IBM pode ajudar a acelerar o projeto, a migração e a operação na AWS Cloud, independentemente do segmento de mercado.
Logotipo da Celonis
Celonis

A IBM e a Celonis aceleram a jornada para a transformação digital com suporte para a migração de dados e insights de processos rápidos e acionados por dados, que permitem aos clientes empresariais reformular os modelos operacionais.
Logotipo da UiPath
UiPath

A IBM e a UiPath combinam os pontos fortes de RPA e automação digital de negócios para oferecer automação escalável e segura. Essa solução inclui bots assistidos e não assistidos, além de gerenciamento completo de fluxos de trabalho, decisões e conteúdo em uma única experiência integrada.
Logotipo da Hyperscience
Hyperscience

A Hyperscience é parceira de lançamento do watsonx Orchestrate da IBM, combinando automação de documentos com fluxos de trabalho orientados por IA da IBM para ajudar empresas a simplificar processos por meio do catálogo de agentes.
Soluções relacionadas Consultoria de serviços financeiros
Modernize os serviços financeiros para obter vantagem competitiva, evoluindo da eficiência do back office para a excelência do front office. Essa transformação é impulsionada pela modernização do núcleo orientada por IA, pagamentos ágeis e foco em crescimento, conformidade e otimização de custos.
Serviços e soluções de TI bancária
Modernize sistemas bancários centrais, aumente a segurança e acelere a inovação com IA, nuvem e automação, promovendo agilidade e resiliência em serviços financeiros.
Modernização de pagamentos
Simplifique operações de pagamento com soluções baseadas em IA, automação e nuvem, aumentando a velocidade, a segurança e a escalabilidade em todo o seu ecossistema financeiro.
