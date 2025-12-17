Consultoria em operações bancárias

A IBM ajuda bancos a transformar operações legadas em fluxos de trabalho autônomos orientados por IA, que aumentam o desempenho e entregam resultados reais de negócios.

Nossa abordagem liderada por consultoria e por ativos combina profundo conhecimento bancário com automação inteligente orientada por IA agêntica, desenvolvida para ambientes regulamentados. Essa abordagem nos permite simplificar processos, reduzir a complexidade e viabilizar decisões mais rápidas e inteligentes.

Vamos além da digitalização. Recriamos os fluxos de trabalho para melhorar a tomada de decisão e garantir uma transformação segura e em conformidade.

Com um histórico consolidado e um ecossistema tecnológico robusto, a IBM é a parceira confiável para uma inovação bancária segura.