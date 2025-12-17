Consultoria em operações bancárias

Revolucione as operações bancárias com a IA agêntica, guiada pela inteligência humana
A IBM ajuda bancos a transformar operações legadas em fluxos de trabalho autônomos orientados por IA, que aumentam o desempenho e entregam resultados reais de negócios.
Nossa abordagem liderada por consultoria e por ativos combina profundo conhecimento bancário com automação inteligente orientada por IA agêntica, desenvolvida para ambientes regulamentados. Essa abordagem nos permite simplificar processos, reduzir a complexidade e viabilizar decisões mais rápidas e inteligentes.
Vamos além da digitalização. Recriamos os fluxos de trabalho para melhorar a tomada de decisão e garantir uma transformação segura e em conformidade.
Com um histórico consolidado e um ecossistema tecnológico robusto, a IBM é a parceira confiável para uma inovação bancária segura.
Navegue pelas regulamentações bancárias com ferramentas de conformidade aprimoradas por IA. Minimize riscos, aumente a transparência e mantenha-se à frente, de forma fluida, segura e com confiança.
Simplifique tarefas com IA centrada no ser humano e reduza o trabalho manual. Transforme operações de back office para reduzir o tempo de processamento e liberar sua equipe para atividades de alto impacto.
Acelere a execução de transações e lide com picos de volume sem falhas, garantindo satisfação contínua do cliente e melhorando o Net Promoter Score (NPS).
Acelere a integração e fortaleça a diligência prévia contínua com uma solução KYC/AML completa, orientada por IA, que se integra perfeitamente aos sistemas existentes. A solução detecta fraudes rapidamente ao realizar triagem de entidades, analisar dados e gerenciar alertas.
Mantenha-se à frente de regulamentações dinâmicas e avanços tecnológicos com operações proativas e resilientes. Use análises avançadas, insights de IA e fluxos de trabalho automatizados para identificar, prevenir e responder a crimes financeiros, protegendo a reputação da sua instituição.
Aproveite a IA agêntica para revolucionar operações como financiamento ao comércio exterior e concessão de crédito. Adapte-se a modelos de negócios em mudança, pressões econômicas e regulamentações em evolução, oferecendo experiências confiáveis e centradas no ser humano, que acompanham o ritmo das transformações.
Idealize, crie, mensure, itere e escale soluções sem dificuldades com nosso framework completo de design thinking, práticas ágeis e DevOps. Nossa abordagem foi projetada para se integrar aos sistemas existentes e maximizar o valor dos seus investimentos atuais. Alcance rapidez na geração de valor por meio de uma parceria estratégica formada entre sua equipe e especialistas da IBM. Esse grupo diverso de profissionais de negócios, design e tecnologia ajuda você a adotar inovações de ponta com confiança.
No primeiro Emerging Quadrant do Gartner para serviços de consultoria e implementação de IA generativa, a IBM® Consulting recebeu as melhores avaliações pela implementação de soluções personalizadas de IA generativa com velocidade, escala, custo, risco e valor ideais.
A IBM Consulting ajuda os clientes a personalizar sua jornada para a Microsoft Cloud, por meio de IA, do Red Hat OpenShift e do Cloud Accelerator para o sucesso dos negócios.
A IBM pode ajudar a acelerar o projeto, a migração e a operação na AWS Cloud, independentemente do segmento de mercado.
A IBM e a Celonis aceleram a jornada para a transformação digital com suporte para a migração de dados e insights de processos rápidos e acionados por dados, que permitem aos clientes empresariais reformular os modelos operacionais.
A IBM e a UiPath combinam os pontos fortes de RPA e automação digital de negócios para oferecer automação escalável e segura. Essa solução inclui bots assistidos e não assistidos, além de gerenciamento completo de fluxos de trabalho, decisões e conteúdo em uma única experiência integrada.
Acompanhe as últimas notícias e insights sobre IA, segurança, automação, dados e infraestrutura diretamente na sua caixa de entrada.
Faça parte da nossa equipe de pessoas dedicadas e inovadoras, que estão trazendo mudanças positivas para o trabalho e para o mundo.
Veja nossa mais recente coleção de relatórios, guias e artigos de thought leadership para ajudar sua empresa a crescer.