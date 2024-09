Com soluções para telecomunicações e serviços financeiros, a IBM é a primeira a projetar ofertas de nuvem específicas do setor. Nossa solução de automação de rede IBM Cloud for Telecommunications alimentada por IA acelera a entrega de serviços 5G e de borda para reduzir custos e modernizar redes. Com a IBM Cloud for Financial Services, os bancos podem hospedar com confiança aplicativos de missão crítica na nuvem para realizar transações de negócios de forma mais rápida e eficiente.

A IBM Cloud está transformando setores com formas mais inteligentes de fazer negócios e melhorar as experiências do cliente.