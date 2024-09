No início, a Vicom Infinity se reuniu com a equipe Watson™ para entender o roteiro. Quando a oferta do IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers ficou disponível, a empresa importou o código de processo natural usando o Watson em nuvem. Ao usar a nuvem com a tecnologia de criptografia IBM, a Vicom Infinity ajudou a garantir que outros desenvolvedores fossem impedidos de acessar o código e copiar o trabalho.

A solução Hyper Protect Virtual Servers traz a tecnologia IBM Z® e IBM LinuxONE para a nuvem, e a Vicom Infinity a utiliza para lidar com todas as comunicações recebidas e enviadas para sua oferta de assistente de voz empresarial, o Vicom Infinity Voice Assistant (VIVA). A empresa também está usando três tecnologias: IBM Watson Speech to Text, IBM Watsonx Assistant e IBM Watson Text to Speech, todas soluções Watson.



Kim explica como o VIVA funciona: "Quando um idioma entra como voz, o traduzimos para um arquivo de texto usando a Watson Speech to Text e, em seguida, o arquivo de texto também é convertido em algo chamado de intenção usando o mecanismo de IA watsonx Assistant. Depois, quando as respostas forem desenvolvidas usando esse mecanismo de IA e nosso software de linguagem natural no IBM [Cloud] Hyper Protect Virtual Servers, ele será falado com o usuário usando o Watson Text to Speech. Também estamos usando a cadeia de ferramentas interna da IBM para manter o código-fonte seguro no armazenamento em nuvem da IBM."



Como a segurança é uma preocupação primordial para os clientes corporativos da Vicom Infinity, a empresa armazena conversas na solução Hyper Protect Virtual Servers.A tecnologia Watson fornece um gateway de API seguro para as aplicações de dados de voz corporativos do cliente.



Esse gateway, juntamente com um servidor CX Privakey executado na plataforma Hyper Protect Virtual Server, cria um ambiente segurança e uma experiência intuitiva para a aplicação de assistente de voz da Vicom Infinity para empresas com um custo competitivo. "Muitas empresas e organizações do governo estão buscando o tipo de solução que apenas o mainframe IBM Z e LinuxONE podem prometer, especialmente com os recursos de criptografia pervasiva e, agora, com o novo recurso Data Privacy Passports ", afirma Santalucia.



De acordo com um estudo conduzido pelo Ponemon Institute e patrocinado pela IBM, o custo total médio de uma violação de dados é de US$ 3,92 milhões. Essas violações podem causar perdas financeiras devastadoras e afetar a reputação de uma organização por anos. Com a solução de assistente de voz da Vicom Infinity na plataforma Hyper Protect Virtual Servers, as empresas podem contar com um ambiente seguro para conversas e dados de voz.



Com isso, as empresas em indústrias sensíveis a dados estão começando a perceber."Estamos começando a receber contato de bancos corporativos e empresas do setor de saúde que nunca teriam procurado a IBM para obter um tipo de tecnologia de voz que conversasse com seus servidores corporativos", diz Santalucia.