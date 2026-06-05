A IA agêntica simplifica os fluxos de trabalho na área da saúde

A ViClinic usa o IBM watsonx Orchestrate para conectar atendimento, dados e operações em toda a jornada do paciente
Os sistemas de saúde dependem de processos desconectados em todas as etapas, desde a admissão e documentação até a autorização, a coordenação do atendimento e o faturamento. Para os prestadores de serviços, isso resulta em uma carga administrativa significativa; para os pacientes, atrasa o acesso aos atendimentos de saúde. A ViClinic, empresa de tecnologia da área de saúde, decidiu enfrentar um desafio crítico do setor: simplificar os fluxos de trabalho de atendimento de ponta a ponta sem comprometer a tomada de decisões clínicas ou a conformidade. Em um setor altamente regulamentado como o da saúde, até mesmo pequenas ineficiências, como dados incompletos de admissão ou erros de codificação, podem causar atrasos, negativas de reembolso e experiências insatisfatórias para os pacientes. Com a aceleração da adoção da IA, o desafio não é apenas implementar a inteligência, mas também operacionalizá-la de forma segura e em escala no fluxo de trabalho clínico real.
A ViClinic fez parceria com a IBM para incorporar a IA agêntica governada diretamente nos fluxos de trabalho da área da saúde. Usando o IBM watsonx Orchestrate, a ViClinic desenvolveu vários agentes de IA que suportam os principais estágios da jornada do paciente, desde a entrada na pré-consulta até a documentação clínica, coordenação de cuidados, pré-autorização, codificação, faturamento e acompanhamento.
Esses agentes são executados em modelos de base gerenciados por meio do IBM watsonx.ai e são gerenciados com o IBM watsonx.governance para oferecer suporte à conformidade, auditabilidade e supervisão humana. Isso ajuda a garantir que a IA opere dentro dos fluxos de trabalho clínicos, mantendo os médicos no controle da tomada de decisão.
Para permitir fluxos de trabalho em tempo real e sensíveis ao contexto, o Agentic Healthcare Operating System (AHOS) da ViClinic integra dados clínicos e operacionais por meio de uma arquitetura híbrida que combina os recursos do IBM watsonx.data e os serviços de dados proprietários da ViClinic, juntamente com a infraestrutura na IBM Cloud e no Microsoft Azure. Essa camada unificada conecta os processos dos pacientes, prestadores de serviços de saúde e operadoras, transformando fluxos de trabalho manuais e fragmentados em operações coordenadas e assistidas por IA.
Ao incorporar agentes de IA governados diretamente nos fluxos de trabalho clínicos, a ViClinic permite que os prestadores de serviços migrem mais rapidamente da admissão à prestação de cuidados, ao mesmo tempo em que reduz a carga administrativa. Os agentes de pré-consulta melhoram o preenchimento do cadastro e a prontidão para a autorização, ajudando a acelerar o tempo de atendimento ao paciente. Durante as visitas, a documentação assistida por IA ajuda a reduzir o tempo gasto em anotações manuais, permitindo que os médicos se concentrem mais nos pacientes.
Nos processos de ciclo de receita, a codificação médica assistida por IA e a documentação estruturada ajudam a reduzir os elementos faltantes nos envios de solicitações, proporcionando reembolsos mais precisos e menos recusas. Os primeiros indicadores sugerem melhorias na captura de receitas e reduções nas ineficiências administrativas. Mais importante ainda, o AHOS da ViClinic conecta os fluxos de trabalho do paciente, prestador de serviços de saúde e operadora por meio de um contexto clínico compartilhado. Essa integração permite um atendimento mais coordenado e baseado no contexto — otimizando eficientemente admissão, documentação, autorização, faturamento e acompanhamento — o que, em última análise, melhora a experiência do paciente e contribui para melhores resultados clínicos. Com a IBM como parceiro de tecnologia, a ViClinic continua evoluindo sua plataforma para escalar esses recursos em sistemas de saúde.
A ViClinic é uma empresa de tecnologia da área de saúde que desenvolve soluções de IA agêntica para otimizar fluxos de trabalho clínicos. A plataforma conecta pacientes, prestadores de serviços e operadoras por meio de uma camada de execução integrada, projetada para ambientes de saúde regulamentados.
© Copyright IBM Corporation. Maio de 2026.
IBM, o logotipo da IBM, IBM Cloud, watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance e watsonx Orchestrate são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições ao redor do mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e, portanto, resultados geralmente esperados não podem ser garantidos.