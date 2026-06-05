A IA agêntica simplifica os fluxos de trabalho na área da saúde

A ViClinic fez parceria com a IBM para incorporar a IA agêntica governada diretamente nos fluxos de trabalho da área da saúde. Usando o IBM watsonx Orchestrate, a ViClinic desenvolveu vários agentes de IA que suportam os principais estágios da jornada do paciente, desde a entrada na pré-consulta até a documentação clínica, coordenação de cuidados, pré-autorização, codificação, faturamento e acompanhamento.

Esses agentes são executados em modelos de base gerenciados por meio do IBM watsonx.ai e são gerenciados com o IBM watsonx.governance para oferecer suporte à conformidade, auditabilidade e supervisão humana. Isso ajuda a garantir que a IA opere dentro dos fluxos de trabalho clínicos, mantendo os médicos no controle da tomada de decisão.

Para permitir fluxos de trabalho em tempo real e sensíveis ao contexto, o Agentic Healthcare Operating System (AHOS) da ViClinic integra dados clínicos e operacionais por meio de uma arquitetura híbrida que combina os recursos do IBM watsonx.data e os serviços de dados proprietários da ViClinic, juntamente com a infraestrutura na IBM Cloud e no Microsoft Azure. Essa camada unificada conecta os processos dos pacientes, prestadores de serviços de saúde e operadoras, transformando fluxos de trabalho manuais e fragmentados em operações coordenadas e assistidas por IA.