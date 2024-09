VE Commercial Vehicles Ltd.

A IBM criou um contrato de suporte integrado do Infrastructure Services que inclui IBM Hardware Warranty and Maintenance Services e uma solução de IBM Digital Workplace Services para manter a infraestrutura de TI de vários fornecedores da VECV operando em níveis de pico. O amplo acordo oferece manutenção preventiva; SLAs de disponibilidade e desempenho; acesso a peças sobressalentes em locais de produção e armazenamento de peças externas; suporte para prolongar a vida útil dos ativos; auditorias regulares de estoque; e equipe de suporte local qualificado.

Além disso, a IBM desenvolveu uma estrutura de governança para ajudar a VECV a gerenciar fornecedores de forma mais eficaz. Trabalhando em estreita colaboração com a VECV, a IBM estabeleceu funções e responsabilidades formais dentro do quadro de gestão e determinou processos ótimos para tomada de decisões.A IBM também é encarregada de gerenciar continuamente o ciclo de vida do contrato do fornecedor, o que inclui monitorar o desempenho do fornecedor para mitigar os riscos e impulsionar a melhoria contínua.

Por fim, a solução de Serviços de Local de Trabalho Digital da IBM capacita os funcionários da VECV a utilizarem os dispositivos móveis de sua escolha no ambiente de trabalho, oferece suporte centralizado ao help desk e disponibiliza recursos de autoatendimento que economizam tempo.