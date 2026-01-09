A University of Tasmania fez parceria com a IBM para otimizar os fluxos de trabalho acadêmicos e melhorar a experiência dos alunos
A University of Tasmania (UTAS) é reconhecida por sua excelência em ensino, pesquisa e inovação. Com campi em várias cidades, a UTAS incentiva uma comunidade colaborativa de estudantes, pesquisadores e parceiros do setor. Mas os processos acadêmicas complexos atrasavam o suporte personalizado e a inovação. Acessar os materiais do curso, reunir as documentações de pesquisas, obter aprovações éticas e lidar com os trâmites administrativos consumia muito tempo e era ineficiente tanto para os alunos quanto para os pesquisadores, resultando em atrasos e dificultando a inovação.
Para lidar com esses desafios, a UTAS precisava de uma solução escalável e inteligente que pudesse simplificar fluxos de trabalho, acelerar a tomada de decisão e liberar tempo para criatividade, descoberta e colaboração, mantendo os padrões éticos e garantindo a implementação segura das tecnologias de IA.
A UTAS fez uma parceria com a IBM para repensar como a IA poderia auxiliar no aprendizado e nas operações. A jornada começou com o projeto AI CourseMate na escola de TIC, em que estudantes e pesquisadores desenvolveram em conjunto um assistente de IA usando o estúdio de IA IBM watsonx.ai. Especificamente, a solução IBM watsonx Orchestrate atuou como a plataforma central para todos os agentes, permitindo que estudantes e pesquisadores utilizassem ferramentas pouco código/no-code para simplificar o acesso aos materiais do curso. Eles utilizaram o toolkit IBM watsonx.governance para monitorar, rastrear e gerenciar todos os modelos de IA.
Hospedada na plataforma IBM Cloud, a iniciativa ajudou a introduzir a IA agêntica nos sistemas universitários, permitindo que a UTAS migrasse de processos manuais para soluções inteligentes e escaláveis. Essa implementação não somente demonstrou a aplicabilidade da IA além da sala de aula, mas também destacou a importância do desenvolvimento e da implementação da IA responsável.
A colaboração entre a UTAS e IBM gerou resultados significativos tanto em termos de aprendizado quanto de operações. O protótipo de IA do CourseMate capacitou os alunos a cocriar agentes inteligentes que simplificaram o acesso a recursos acadêmicos e reduziram as tarefas manuais. A solução ajudou a alcançar uma precisão de resposta de 90,9% e uma taxa de sucesso de aplicação de 88% por meio do processamento automatizado por agentes.
Hospedado no IBM Cloud, o produto mínimo viável (MVP) validou o potencial das soluções de IA agêntica para otimizar fluxos de trabalho administrativos e fornecer suporte inteligente tanto para estudantes quanto para funcionários. Esta iniciativa melhorou a eficiência operacional, fomentou a colaboração entre faculdades e proporcionou aos alunos experiência prática em IA, demonstrando como a colaboração entre universidade e setores pode criar soluções de IA escaláveis e éticas.
