A University of Tasmania (UTAS) é reconhecida por sua excelência em ensino, pesquisa e inovação. Com campi em várias cidades, a UTAS incentiva uma comunidade colaborativa de estudantes, pesquisadores e parceiros do setor. Mas os processos acadêmicas complexos atrasavam o suporte personalizado e a inovação. Acessar os materiais do curso, reunir as documentações de pesquisas, obter aprovações éticas e lidar com os trâmites administrativos consumia muito tempo e era ineficiente tanto para os alunos quanto para os pesquisadores, resultando em atrasos e dificultando a inovação.

Para lidar com esses desafios, a UTAS precisava de uma solução escalável e inteligente que pudesse simplificar fluxos de trabalho, acelerar a tomada de decisão e liberar tempo para criatividade, descoberta e colaboração, mantendo os padrões éticos e garantindo a implementação segura das tecnologias de IA.