O NAMI transformou as operações da Unipol com impacto imediato e de longo prazo. Os tempos de resposta dos eventos caíram de 20 minutos para apenas 90 segundos, acelerando a resolução e reduzindo as interrupções. Em dois meses, o NAMI analisou mais de 800 eventos do sistema, resolvendo muitos de forma autônoma e escalando apenas 538. Anteriormente, a sala de controle da Unipol monitorava apenas 26% dos eventos quase em tempo real. Desde junho de 2025, o NAMI assumiu 100%, liberando as equipes técnicas para se concentrarem em iniciativas estratégicas de maior valor.

A eficiência operacional melhorou significativamente, com a redução do tempo para os processos de contabilidade e reclamações de 21 para 18 horas, enquanto o tempo de tratamento de incidentes caiu 90%, permitindo que as equipes técnicas analisem os dados com mais rapidez. Ao integrar mais de uma dúzia de sistemas de monitoramento em um data lake unificado, o NAMI promoveu monitoramento em tempo real, análise preditiva de dados e geração de relatórios automatizados, aprimorando a tomada de decisão.

Olhando para o futuro, a Unipol planeja expandir o NAMI com automação completa de eventos, transformação de processos orientada por IA e compatibilidade com nuvem híbrida, evoluindo para uma infraestrutura aprimorada com a tecnologia IBM z17 para permitir a otimização contínua e a evolução inteligente da empresa.