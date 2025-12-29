A Unipol faz parceria com a IBM para remodelar as operações de TI para adoção de IA em toda a empresa
A Unipol Assicurazioni S.p.A., uma das principais seguradoras da Itália, alcançou um ponto crucial em sua jornada de transformação digital. Para atender às crescentes demandas operacionais e evitar a estagnação, a Unipol adotou a automação inteligente e se propôs a construir uma base de TI segura e escalável. Essa nova infraestrutura não somente simplificaria as operações existentes, mas também capacitaria a tomada de decisão mais rápida e informada por dados e apoiaria a agilidade dos negócios no longo prazo.
Para modernizar as operações de TI e facilitar a adoção da IA em toda a empresa, a Unipol fez uma parceria com a IBM para desenvolver o automation monitoring insurance (NAMI), uma plataforma de automação impulsionada por IA construída no ecossistema IBM watsonx. IBM watsonx.ai Estúdio de IA, casos de uso de IA generativa habilitados adaptados às necessidades operacionais da Unipol, com interfaces de linguagem natural integradas com ferramentas para insights instantâneos e fluxos de trabalho simplificados.
Compatível com esses recursos estavam a solução IBM watsonx Orchestrate para fluxos de trabalho de IA agêntica e interações intuitivas em linguagem natural, o IBM Cloud Pak for Data e o IBM Cloud Pak for AIOps para monitoramento em tempo real e análise preditiva de dados. Inicialmente desenvolvida no IBM Cloud, a solução foi migrada para uma nuvem híbrida usando a plataforma Red Hat OpenShift, fortalecendo a escalabilidade e a flexibilidade de implementação. Para atender aos padrões de governança da Unipol, o IBM Fusion Hyper-Converging Infrastructure (HCI) forneceu a arquitetura no local necessária.
O NAMI usa uma abordagem multimodelos — combinando o Llama da Meta, o Pixtral IA da Mistral e os modelos de base do IBM Granite — para corresponder os modelos à tarefa certa.
O NAMI transformou as operações da Unipol com impacto imediato e de longo prazo. Os tempos de resposta dos eventos caíram de 20 minutos para apenas 90 segundos, acelerando a resolução e reduzindo as interrupções. Em dois meses, o NAMI analisou mais de 800 eventos do sistema, resolvendo muitos de forma autônoma e escalando apenas 538. Anteriormente, a sala de controle da Unipol monitorava apenas 26% dos eventos quase em tempo real. Desde junho de 2025, o NAMI assumiu 100%, liberando as equipes técnicas para se concentrarem em iniciativas estratégicas de maior valor.
A eficiência operacional melhorou significativamente, com a redução do tempo para os processos de contabilidade e reclamações de 21 para 18 horas, enquanto o tempo de tratamento de incidentes caiu 90%, permitindo que as equipes técnicas analisem os dados com mais rapidez. Ao integrar mais de uma dúzia de sistemas de monitoramento em um data lake unificado, o NAMI promoveu monitoramento em tempo real, análise preditiva de dados e geração de relatórios automatizados, aprimorando a tomada de decisão.
Olhando para o futuro, a Unipol planeja expandir o NAMI com automação completa de eventos, transformação de processos orientada por IA e compatibilidade com nuvem híbrida, evoluindo para uma infraestrutura aprimorada com a tecnologia IBM z17 para permitir a otimização contínua e a evolução inteligente da empresa.
A Unipol Assicurazioni S.p.A., fundada em 1963 e com sede em Bolonha, Itália, é um dos principais grupos de seguros do país. Atendendo a 16,8 milhões de clientes por meio da maior rede de agências da Itália, a Unipol oferece uma ampla gama de serviços, incluindo automóveis, residências, saúde, vida e gestão de ativos. Com uma força de trabalho de mais de 12.000 funcionários, a empresa oferece soluções inovadoras sob medida tanto para indivíduos quanto para empresas.
